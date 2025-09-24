"єОселя" видала кредитів на 35 млрд грн: хто користується програмою найчастіше

20 тисяч українських сімей придбали власне житло завдяки програмі "єОселя".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за три роки дії програми кредитів видано майже 35 млрд грн, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, найбільше користуються програмою військові та правоохоронці — їх 51%.

Серед інших категорій: громадяни без власного житла — 26%, медики — 8%, педагоги — 7%, ВПО — 4%, ветерани та науковці — по 2% кожна. Свириденко додала, що середній вік позичальника становить 35 років.

Водночас міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що "єОселя" стимулює будівельну галузь, створює робочі місця та повертає у бюджет майже три гривні на кожну вкладену державою.

Власниками квартир та будинків завдяки програмі вже стали медики, педагоги, науковці, ветерани та внутрішньо переміщені особи, у яких зараз проживають понад 12 тисяч дітей.

Найактивніше кредити оформляли у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях та в місті Києві.

