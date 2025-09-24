Зеленский: ЕС должен построить новую архитектуру безопасности, потому что Путин будет продолжать войну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские операции уже выходят за пределы Украины и распространяются на другие страны, поэтому мир должен строить новую систему безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
"Мы говорили раньше, что Украина - только первая. А вот теперь уже российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах. Путин хочет продолжать эту войну, расширяя ее. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Мы должны построить новую архитектуру безопасности", - заявил Зеленский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Lemberg #565313
показать весь комментарий24.09.2025 17:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сліпий
показать весь комментарий24.09.2025 17:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Наталия Гончар
показать весь комментарий24.09.2025 17:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Кабачок
показать весь комментарий24.09.2025 17:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bohdan Dr.
показать весь комментарий24.09.2025 17:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль