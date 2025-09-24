РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы
267 5

Зеленский: ЕС должен построить новую архитектуру безопасности, потому что Путин будет продолжать войну

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские операции уже выходят за пределы Украины и распространяются на другие страны, поэтому мир должен строить новую систему безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Мы говорили раньше, что Украина - только первая. А вот теперь уже российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах. Путин хочет продолжать эту войну, расширяя ее. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Мы должны построить новую архитектуру безопасности", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности обеспечивают только крепкие союзы и собственное оружие, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) война в Украине (6271)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Має то має,в що він має? Особисто
показать весь комментарий
24.09.2025 17:34 Ответить
Нові "безпекові архітектури" з'являються тільки після великих війн, тож щось таке почнуть створювати після третьої світової, а до того будуть "умиротворювати агресора" щоб світова війна була максимально кривавою і довгою.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:35 Ответить
.Україна тримається завдяки народу, а не "погрязлій в старих пороках" команді Зеленського, - The Economist Джерело: https://censor.net/ua/n3575880
показать весь комментарий
24.09.2025 17:40 Ответить
Каталізатор цієї війни нарік ЗЕ,без якого у рахи нема ніяких шансів.Нема ЗЕ-кінець війні,все просто.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:42 Ответить
ЄСу нічого не загрожує, тому він нікуди й не спішить.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:42 Ответить
 
 