Зеленский: ЕС должен построить новую архитектуру безопасности, потому что Путин будет продолжать войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские операции уже выходят за пределы Украины и распространяются на другие страны, поэтому мир должен строить новую систему безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Мы говорили раньше, что Украина - только первая. А вот теперь уже российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах. Путин хочет продолжать эту войну, расширяя ее. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Мы должны построить новую архитектуру безопасности", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности обеспечивают только крепкие союзы и собственное оружие, - Зеленский