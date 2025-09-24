УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9349 відвідувачів онлайн
Новини Безпека Європи
261 5

Зеленський: ЄС має побудувати нову безпекову архітектуру, бо Путін продовжуватиме війну

Зеленський про удари по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські операції вже виходять за межі України та поширюються на інші країни, тому світ має будувати нову систему безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Ми говорили раніше, що Україна лише перша. А ось тепер вже російські дрони літають над Європою, російські операції поширюються в багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її. Ніхто не може відчувати себе в безпеці. Ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки забезпечують лише міцні союзи та власна зброя, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) війна в Україні (6319)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Має то має,в що він має? Особисто
показати весь коментар
24.09.2025 17:34 Відповісти
Нові "безпекові архітектури" з'являються тільки після великих війн, тож щось таке почнуть створювати після третьої світової, а до того будуть "умиротворювати агресора" щоб світова війна була максимально кривавою і довгою.
показати весь коментар
24.09.2025 17:35 Відповісти
.Україна тримається завдяки народу, а не "погрязлій в старих пороках" команді Зеленського, - The Economist Джерело: https://censor.net/ua/n3575880
показати весь коментар
24.09.2025 17:40 Відповісти
Каталізатор цієї війни нарік ЗЕ,без якого у рахи нема ніяких шансів.Нема ЗЕ-кінець війні,все просто.
показати весь коментар
24.09.2025 17:42 Відповісти
ЄСу нічого не загрожує, тому він нікуди й не спішить.
показати весь коментар
24.09.2025 17:42 Відповісти
 
 