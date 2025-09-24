Зеленський: ЄС має побудувати нову безпекову архітектуру, бо Путін продовжуватиме війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські операції вже виходять за межі України та поширюються на інші країни, тому світ має будувати нову систему безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Ми говорили раніше, що Україна лише перша. А ось тепер вже російські дрони літають над Європою, російські операції поширюються в багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її. Ніхто не може відчувати себе в безпеці. Ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру", - заявив Зеленський.

