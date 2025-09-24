ЕС об утверждении торгового соглашения с Украиной: "Это может занять несколько дней или, максимум, несколько недель"

Евросоюз готовится утвердить пересмотренное соглашение с Украиной о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) в ближайшие недели.

Об этом сообщила представитель Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии Элизабетта Сиракуза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Со стороны ЕС процесс утверждения продолжается, и мы надеемся, что Совет ЕС вскоре одобрит результаты переговоров. Мы понимаем, что это может занять несколько дней или, максимум, - несколько недель", - отметила она.

После принятия Советом ЕС и завершения внутренних процедур в Украине соглашение сможет формально утвердить Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговой конфигурации.

Переговоры по пересмотру соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС состоялись еще в июне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС может повысить тарифы на российскую нефть без единогласного голосования, - Еврокомиссия