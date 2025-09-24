ЕС об утверждении торгового соглашения с Украиной: "Это может занять несколько дней или, максимум, несколько недель"
Евросоюз готовится утвердить пересмотренное соглашение с Украиной о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) в ближайшие недели.
Об этом сообщила представитель Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии Элизабетта Сиракуза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Со стороны ЕС процесс утверждения продолжается, и мы надеемся, что Совет ЕС вскоре одобрит результаты переговоров. Мы понимаем, что это может занять несколько дней или, максимум, - несколько недель", - отметила она.
После принятия Советом ЕС и завершения внутренних процедур в Украине соглашение сможет формально утвердить Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговой конфигурации.
Переговоры по пересмотру соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС состоялись еще в июне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль