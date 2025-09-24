ЄС про затвердження торговельної угоди з Україною: "Це може зайняти кілька днів або максимум кілька тижнів"
Євросоюз готується затвердити переглянуту угоду з Україною про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (DCFTA) у найближчі тижні.
Про це повідомила представниця Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії Елізабетта Сіракуза, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"З боку ЄС процес затвердження триває, і ми сподіваємося, що Рада ЄС незабаром схвалить результати переговорів. Ми розуміємо, що це може зайняти кілька днів або максимум кілька тижнів", - зазначила вона.
Після ухвалення Радою ЄС та завершення внутрішніх процедур в Україні угоду зможе формально затвердити Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельній конфігурації.
Переговори щодо перегляду угоди про ЗВТ між Україною та ЄС відбулися ще в червні.
