ЄС про затвердження торговельної угоди з Україною: "Це може зайняти кілька днів або максимум кілька тижнів"

Євросоюз готується затвердити переглянуту угоду з Україною про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (DCFTA) у найближчі тижні.

Про це повідомила представниця Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії Елізабетта Сіракуза, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"З боку ЄС процес затвердження триває, і ми сподіваємося, що Рада ЄС незабаром схвалить результати переговорів. Ми розуміємо, що це може зайняти кілька днів або максимум кілька тижнів", - зазначила вона.

Після ухвалення Радою ЄС та завершення внутрішніх процедур в Україні угоду зможе формально затвердити Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельній конфігурації.

Переговори щодо перегляду угоди про ЗВТ між Україною та ЄС відбулися ще в червні.

