ЄС може підвищити тарифи на російську нафту без одностайного голосування, - Єврокомісія

Європейський Союз може підвищити тарифи на імпорт російської нафти за рішенням кваліфікованої більшості, а не шляхом одностайного голосування.

Про це заявив речник Єврокомісії Олаф Гілл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я підтверджую, що це не є частиною 19-го пакету санкцій, оскільки санкції ухвалюються одноголосно. Будь-яка пропозиція щодо тарифів на російську нафту буде ухвалена кваліфікованою більшістю як захід, пов'язаний із торгівлею. Я не можу зараз надати більше деталей. З часом ми представимо те, що ми маємо на увазі з цього приводу", - сказав Гілл.

Він наголосив, що зменшення залежності від російських енергоносіїв є для ЄС геостратегічним пріоритетом. У цьому контексті держави-члени ЄС обговорюють пропозиції Єврокомісії щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, обмеження на використання портів, через які постачається російський скраплений газ.

"Під час підходу до преси з президентом Трампом президентка фон дер Ляєн згадала про додаткові кроки, які ми маємо намір вжити. Вона говорила про санкції проти портів, звідки надходить СПГ. Це є частиною 19-го пакету. Також вона сказала, що ми хочемо підвищити тарифи на імпорт нафти з Росії", - додав речник Єврокомісії.

