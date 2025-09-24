ЕС может повысить тарифы на российскую нефть без единогласного голосования, - Еврокомиссия

Европейский Союз может повысить тарифы на импорт российской нефти по решению квалифицированного большинства, а не путем единогласного голосования.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я подтверждаю, что это не является частью 19-го пакета санкций, поскольку санкции принимаются единогласно. Любое предложение по тарифам на российскую нефть будет принято квалифицированным большинством как мера, связанная с торговлей. Я не могу сейчас предоставить больше деталей. Со временем мы представим то, что мы имеем в виду по этому поводу", - сказал Гилл.

Он подчеркнул, что уменьшение зависимости от российских энергоносителей является для ЕС геостратегическим приоритетом. В этом контексте государства-члены ЕС обсуждают предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России, который предусматривает, в частности, ограничения на использование портов, через которые поставляется российский сжиженный газ.

"Во время подхода к прессе с президентом Трампом президент фон дер Ляйен упомянула о дополнительных шагах, которые мы намерены предпринять. Она говорила о санкциях против портов, откуда поступает СПГ. Это является частью 19-го пакета. Также она сказала, что мы хотим повысить тарифы на импорт нефти из России", - добавил представитель Еврокомиссии.

