Новости Нарушение полетов самолетов рф
2 317 46

Макрон не считает, что НАТО должно сбивать российские самолеты-нарушители: Мы не должны открывать огонь

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны НАТО должны усилить свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, однако он не считает, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса.

Заявление французского президента приводит Le Figaro, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", - сказал Макрон.

В то же время, по мнению политика, НАТО не должно сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса.

Он убежден, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".

Комментируя недавние провокации РФ, Макрон сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

Читайте также: Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство, - Трамп

Автор: 

НАТО (10352) россия (97355) Макрон Эмманюэль (1453)
Топ комментарии
+18
безхребетні слимаки
24.09.2025 20:50 Ответить
+13
Це той, хто хоче очолювати коаліцію охочих і сміливих?
24.09.2025 20:53 Ответить
+7
Нет маленький лгунишка не нужно?😀Ты только второй раз Палестину признай!Забери их себе, Франция всё равно Исламобад!Твои слова ничего не стоят!Трус!У твоей жены больше Яиц!
24.09.2025 20:52 Ответить
безхребетні слимаки
24.09.2025 20:50 Ответить
а ти в Харків приїдь,чи Суми. поживи недільку. що потім заспіваєш?
24.09.2025 20:50 Ответить
Ага. Мкрон вважає що треба зручніше підставляти сраку кацапні. Значно змінивши свою оборону. Дуже сильно. І лубрикантами треба дуже запастися. Щоб не дратувати.
24.09.2025 20:51 Ответить
Нет маленький лгунишка не нужно?😀Ты только второй раз Палестину признай!Забери их себе, Франция всё равно Исламобад!Твои слова ничего не стоят!Трус!У твоей жены больше Яиц!
24.09.2025 20:52 Ответить
Дійсно, а на*уа збивати? Хай летять! До Варшави, до Берліна.. Але якщо там пропустять і не зіб'ють, то це все долетить і до Парижа! І цілком вірогідно, що щось з того всього таки вцілить у Єлісейський палац. 😊
24.09.2025 20:52 Ответить
до Франции не долетят
24.09.2025 21:29 Ответить
З Кенігсберга долетять. 😊
24.09.2025 21:44 Ответить
Це той, хто хоче очолювати коаліцію охочих і сміливих?
24.09.2025 20:53 Ответить
макрон может возглавить коалицию охочих до древних баб- некрофилов
24.09.2025 21:38 Ответить
Макрон забув про "бунт жовтих жилетів"... Хоче, щоб нагадали...
24.09.2025 20:54 Ответить

Як видно, вже нагадали.
24.09.2025 22:09 Ответить
Дійсно, треба ж поважати "міжнародне право"...
показать весь комментарий
Основний європейський наставник Шашличного має цікаву думку про літаки русні
показать весь комментарий
Нууу, не французький же кордон порушують кацапи!
показать весь комментарий
Кажу ж - шоу -криваве КАМЕДІКЛАБ
показать весь комментарий
Он хоть понял что ляпнул?
показать весь комментарий
Я думаю якщо б пуйло напало на Францію 22 року то він би без перешкод дійшов би до Парижу, а партнери би озабочувалися
показать весь комментарий
Дійсно: ворог вовтузиться в Донецькій і Луганській областях 11 років, а от до Парижу би дійшов... Там би ракетами заутюжили б все і авіабомбами, це ми бєрданками воювали та котейлями Молотова
показать весь комментарий
НагадайТЕ, як патужно воювала Франція у 1939? За скільки годин капітулювала?
показать весь комментарий
Так в 1941-му і майже всю Україну (УРСР) окупували за пару місяців. Я ж нікому не забороняю вірити в "штурм Варшави" та "похід на Ла-Манш" за дві доби. Але реалії такі, що в 2022-му напали не на Францію
показать весь комментарий
А може маркоша правий? Нехай кацапня в**бе пару разів по Парижу, щоб до толерастів дійшло хто такі кацапи.
показать весь комментарий
Толерасти на те і толерасти що коли їх в'їбати то вони ще старанніше будуть сраку ***** вилизувати. Бо в толерастів при народженні ампутують разом з яйцями почуття гідності
показать весь комментарий
Усі евро лідери це зрадники в першу чергу своїх власних країн і виступ Трампа вчора добре це обгрунтував.
показать весь комментарий
Лівацька шобла не має власних країн , це якісь новітні троцкісти
показать весь комментарий
Емманюель,,, а ось Ердоган, має іншу думку що до провокацій) відразу - *****! і більш його не провокують!)
показать весь комментарий
Воно, ця Еманюель - є членом цієї шайки глобалістов-збоченців, яки мають завдання розвалити всі національні держави. Ось чому вона несе таку пургу.
показать весь комментарий
це Макро такий бо не у французький повітряний простір вони залітають
показать весь комментарий
Представте що ці імпотенти збираються Україні надати якісь гарантії безпеки. Це даже не смішно
показать весь комментарий
А тим часом

-в московских школах и при них стремительно выстраивается новая система дополнительного образования - и это уже не про спорт, ОБЖ или патриотизм. Детей целенаправленно втягивают в курсы с армейским уклоном, список впечатляет: тактическая медицина, сапёрное дело, работа с БПЛА, ориентирование, выживание, строевая и «уроки мужества».

Главный акцент - на том, что занятия ведут не просто педагоги, а «инструкторы с опытом СВО». Для детей до 15 лет занятия делают бесплатными - формируют привычку и вовлекают массово. Всё это идёт по расписанию, с обязательной отчётностью, экзаменами и отдельными группами для младших и старших.

На словах это выглядит как «подготовка к жизни», но набор дисциплин не оставляет иллюзий: речь идёт о подготовке к войне. Когда восьмилетним объясняют «так-мед» и заставляют маршировать под руководством вернувшихся с фронта, становится очевидно, что государство рассматривает школу как плацдарм для мобилизационного резерва.
24.09.2025 21:11 Ответить
Одні б'ють себе в груди як маленькі кінг-конги. Інший виставляє їх дурнями. Європейський цирк на дроті.
показать весь комментарий
Було до Макрона краще відчуття, а виявилося що він такой-же русофоб як орбан, фріцьо, куйло, царбульба, сі, инь, трампакс, та інші фоби...
показать весь комментарий
Давайте будемо реалістами - Європа ЗАВЖДИ БУЛА НАЙБІЛЬШИМ БРЕХУНОМ І НАЙБІЛЬШИМ КОЛАБОРАЦІОНІСТОМ З РОСІЯНАМИ. ХТО ЗАБЛОКУВАВ УКРАЇНУ ВІД ВСТУПУ В НАТО - МЕРКЕЛЬ, САРКОЗІ

Європа фактично СТВОРИЛА ПУТІНА - ЗАПЛАТИВШИ КІЛЬКА ТРИЛЬЙОНІВ ЄВРО ЗА 25 РОКІВ, КУПУЮЧИ РОСІЙСЬКИЙ ГАЗ ТА РОСІЙСЬКУ НАФТУ

ЯКІ КРАЇНИ ПРЯМО ЗАРАЗ ПІДТРИМУЮТЬ ПУТІНСЬКУ ВІЙСЬКОВУ МАШИНУ ПРЯМО ЗАРАЗ - СВОЇМИ ГРОШИМА В ЄВРОПІ? - ФРАНЦІЯ! БЕЛЬГІЯ! ГРЕЦІЯ! ІСПАНІЯ!! (не лише Орбан-Фіцо)
показать весь комментарий
Людина з Ізраїлю не може бути об'єктивною. Може ви злитесь на них через визнання Палестини.
показать весь комментарий
А що робив на параді в Москві безсмертний полковник Б. Н.? Був реалістом?
показать весь комментарий
а от дружина була б за збиття
показать весь комментарий
пуйлу треба було йти Європою, ніхто б не зупинив
показать весь комментарий
Посилити реакцію - це шоб *** вставав - а літаки збивати - нє
показать весь комментарий
Бабусин дурачек зображує мудрого політика. Не звертайте уваги.
показать весь комментарий
Так - шось Макрон почав здавати - недавно - кажуть - шо його жінка віддухопелила
показать весь комментарий
Макрон сказав що вони так грають.
показать весь комментарий
Цікаво, що було б, якби пару літаків НАТО так само залетіли на кацапську територію?
показать весь комментарий
Колись я у Франції сказав тамтешнім приятелям, мовляв, Макрон, дивує мене своєю адекватнішою позицією супроти решти европейських лідерів. Вони на те сильно скривилися. Тепер я бачу, що мали рацію.
показать весь комментарий
правильно, только подзуживать других, мерзость некрофильная
показать весь комментарий
Не вважай. Скоро тебе всі посилати будуть. То президент, чи презерватив?
показать весь комментарий
Нікчема.
показать весь комментарий
Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники Джерело: https://censor.net/ua/n3575991

Рубіо покусав Макрона чи навпаки?
показать весь комментарий
