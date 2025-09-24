Макрон не считает, что НАТО должно сбивать российские самолеты-нарушители: Мы не должны открывать огонь

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны НАТО должны усилить свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, однако он не считает, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса.

Заявление французского президента приводит Le Figaro, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", - сказал Макрон.

В то же время, по мнению политика, НАТО не должно сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса.

Он убежден, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".

Комментируя недавние провокации РФ, Макрон сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

