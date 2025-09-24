Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники: Ми не маємо відкривати вогонь
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни НАТО повинні посилити свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, однак він не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.
Заяву французького президента наводить Le Figaro, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше",- сказав Макрон.
Водночас, на думку політика, НАТО не має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.
Він переконаний, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".
Коментуючи нещодавні провокації РФ Макрон сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".
Мало того, що той мс'є Макрон - недороблений некрофіл, то ще і його обраниця (з дозволу сказати) ще в цьому житті була (чи був?) особою чоловічої статі.
...Розумію, що зкріпоносні персонажі шалено возбудяццо від такого... Але то вже їхні проблеми.
Як видно, вже нагадали.
-в московских школах и при них стремительно выстраивается новая система дополнительного образования - и это уже не про спорт, ОБЖ или патриотизм. Детей целенаправленно втягивают в курсы с армейским уклоном, список впечатляет: тактическая медицина, сапёрное дело, работа с БПЛА, ориентирование, выживание, строевая и «уроки мужества».
Главный акцент - на том, что занятия ведут не просто педагоги, а «инструкторы с опытом СВО». Для детей до 15 лет занятия делают бесплатными - формируют привычку и вовлекают массово. Всё это идёт по расписанию, с обязательной отчётностью, экзаменами и отдельными группами для младших и старших.
На словах это выглядит как «подготовка к жизни», но набор дисциплин не оставляет иллюзий: речь идёт о подготовке к войне. Когда восьмилетним объясняют «так-мед» и заставляют маршировать под руководством вернувшихся с фронта, становится очевидно, что государство рассматривает школу как плацдарм для мобилизационного резерва.
Європа фактично СТВОРИЛА ПУТІНА - ЗАПЛАТИВШИ КІЛЬКА ТРИЛЬЙОНІВ ЄВРО ЗА 25 РОКІВ, КУПУЮЧИ РОСІЙСЬКИЙ ГАЗ ТА РОСІЙСЬКУ НАФТУ
ЯКІ КРАЇНИ ПРЯМО ЗАРАЗ ПІДТРИМУЮТЬ ПУТІНСЬКУ ВІЙСЬКОВУ МАШИНУ ПРЯМО ЗАРАЗ - СВОЇМИ ГРОШИМА В ЄВРОПІ? - ФРАНЦІЯ! БЕЛЬГІЯ! ГРЕЦІЯ! ІСПАНІЯ!! (не лише Орбан-Фіцо)
Рубіо покусав Макрона чи навпаки?