Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники: Ми не маємо відкривати вогонь

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни НАТО повинні посилити свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, однак він не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Заяву французького президента наводить Le Figaro, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше",- сказав Макрон.

Водночас, на думку політика, НАТО не має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Він переконаний, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".

Коментуючи нещодавні провокації РФ Макрон сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".

