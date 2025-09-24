УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8470 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ
2 529 49

Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники: Ми не маємо відкривати вогонь

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни НАТО повинні посилити свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, однак він не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Заяву французького президента наводить Le Figaro, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше",- сказав Макрон.

Водночас, на думку політика, НАТО не має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Він переконаний, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".

Коментуючи нещодавні провокації РФ Макрон сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".

Читайте також: Країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, - Трамп

Автор: 

НАТО (6816) росія (67966) Макрон Емманюель (1610)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
безхребетні слимаки
показати весь коментар
24.09.2025 20:50 Відповісти
+13
Це той, хто хоче очолювати коаліцію охочих і сміливих?
показати весь коментар
24.09.2025 20:53 Відповісти
+7
Нет маленький лгунишка не нужно?😀Ты только второй раз Палестину признай!Забери их себе, Франция всё равно Исламобад!Твои слова ничего не стоят!Трус!У твоей жены больше Яиц!
показати весь коментар
24.09.2025 20:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
безхребетні слимаки
показати весь коментар
24.09.2025 20:50 Відповісти
а ти в Харків приїдь,чи Суми. поживи недільку. що потім заспіваєш?
показати весь коментар
24.09.2025 20:50 Відповісти
Ага. Мкрон вважає що треба зручніше підставляти сраку кацапні. Значно змінивши свою оборону. Дуже сильно. І лубрикантами треба дуже запастися. Щоб не дратувати.
показати весь коментар
24.09.2025 20:51 Відповісти
Нет маленький лгунишка не нужно?😀Ты только второй раз Палестину признай!Забери их себе, Франция всё равно Исламобад!Твои слова ничего не стоят!Трус!У твоей жены больше Яиц!
показати весь коментар
24.09.2025 20:52 Відповісти
Дійсно, а на*уа збивати? Хай летять! До Варшави, до Берліна.. Але якщо там пропустять і не зіб'ють, то це все долетить і до Парижа! І цілком вірогідно, що щось з того всього таки вцілить у Єлісейський палац. 😊
показати весь коментар
24.09.2025 20:52 Відповісти
до Франции не долетят
показати весь коментар
24.09.2025 21:29 Відповісти
З Кенігсберга долетять. 😊
показати весь коментар
24.09.2025 21:44 Відповісти
Це той, хто хоче очолювати коаліцію охочих і сміливих?
показати весь коментар
24.09.2025 20:53 Відповісти
макрон может возглавить коалицию охочих до древних баб- некрофилов
показати весь коментар
24.09.2025 21:38 Відповісти
Та тут взагалі-то дуже мутна історія з дуже неприємним запахом (в усіх сенсах).
Мало того, що той мс'є Макрон - недороблений некрофіл, то ще і його обраниця (з дозволу сказати) ще в цьому житті була (чи був?) особою чоловічої статі.
...Розумію, що зкріпоносні персонажі шалено возбудяццо від такого... Але то вже їхні проблеми.
показати весь коментар
24.09.2025 22:14 Відповісти
Макрон забув про "бунт жовтих жилетів"... Хоче, щоб нагадали...
показати весь коментар
24.09.2025 20:54 Відповісти

Як видно, вже нагадали.
показати весь коментар
24.09.2025 22:09 Відповісти
Дійсно, треба ж поважати "міжнародне право"...
показати весь коментар
24.09.2025 20:55 Відповісти
Основний європейський наставник Шашличного має цікаву думку про літаки русні
показати весь коментар
24.09.2025 20:57 Відповісти
Нууу, не французький же кордон порушують кацапи!
показати весь коментар
24.09.2025 20:58 Відповісти
Кажу ж - шоу -криваве КАМЕДІКЛАБ
показати весь коментар
24.09.2025 20:58 Відповісти
Он хоть понял что ляпнул?
показати весь коментар
24.09.2025 20:58 Відповісти
Я думаю якщо б пуйло напало на Францію 22 року то він би без перешкод дійшов би до Парижу, а партнери би озабочувалися
показати весь коментар
24.09.2025 20:59 Відповісти
Дійсно: ворог вовтузиться в Донецькій і Луганській областях 11 років, а от до Парижу би дійшов... Там би ракетами заутюжили б все і авіабомбами, це ми бєрданками воювали та котейлями Молотова
показати весь коментар
24.09.2025 21:05 Відповісти
НагадайТЕ, як патужно воювала Франція у 1939? За скільки годин капітулювала?
показати весь коментар
24.09.2025 21:10 Відповісти
Так в 1941-му і майже всю Україну (УРСР) окупували за пару місяців. Я ж нікому не забороняю вірити в "штурм Варшави" та "похід на Ла-Манш" за дві доби. Але реалії такі, що в 2022-му напали не на Францію
показати весь коментар
24.09.2025 21:14 Відповісти
А може маркоша правий? Нехай кацапня в**бе пару разів по Парижу, щоб до толерастів дійшло хто такі кацапи.
показати весь коментар
24.09.2025 21:00 Відповісти
Толерасти на те і толерасти що коли їх в'їбати то вони ще старанніше будуть сраку ***** вилизувати. Бо в толерастів при народженні ампутують разом з яйцями почуття гідності
показати весь коментар
24.09.2025 21:15 Відповісти
Усі евро лідери це зрадники в першу чергу своїх власних країн і виступ Трампа вчора добре це обгрунтував.
показати весь коментар
24.09.2025 21:01 Відповісти
Лівацька шобла не має власних країн , це якісь новітні троцкісти
показати весь коментар
24.09.2025 21:10 Відповісти
Емманюель,,, а ось Ердоган, має іншу думку що до провокацій) відразу - *****! і більш його не провокують!)
показати весь коментар
24.09.2025 21:06 Відповісти
Воно, ця Еманюель - є членом цієї шайки глобалістов-збоченців, яки мають завдання розвалити всі національні держави. Ось чому вона несе таку пургу.
показати весь коментар
24.09.2025 21:06 Відповісти
це Макро такий бо не у французький повітряний простір вони залітають
показати весь коментар
24.09.2025 21:08 Відповісти
Представте що ці імпотенти збираються Україні надати якісь гарантії безпеки. Це даже не смішно
показати весь коментар
24.09.2025 21:11 Відповісти
А тим часом

-в московских школах и при них стремительно выстраивается новая система дополнительного образования - и это уже не про спорт, ОБЖ или патриотизм. Детей целенаправленно втягивают в курсы с армейским уклоном, список впечатляет: тактическая медицина, сапёрное дело, работа с БПЛА, ориентирование, выживание, строевая и «уроки мужества».

Главный акцент - на том, что занятия ведут не просто педагоги, а «инструкторы с опытом СВО». Для детей до 15 лет занятия делают бесплатными - формируют привычку и вовлекают массово. Всё это идёт по расписанию, с обязательной отчётностью, экзаменами и отдельными группами для младших и старших.

На словах это выглядит как «подготовка к жизни», но набор дисциплин не оставляет иллюзий: речь идёт о подготовке к войне. Когда восьмилетним объясняют «так-мед» и заставляют маршировать под руководством вернувшихся с фронта, становится очевидно, что государство рассматривает школу как плацдарм для мобилизационного резерва.
показати весь коментар
24.09.2025 21:11 Відповісти
Одні б'ють себе в груди як маленькі кінг-конги. Інший виставляє їх дурнями. Європейський цирк на дроті.
показати весь коментар
24.09.2025 21:14 Відповісти
Було до Макрона краще відчуття, а виявилося що він такой-же русофоб як орбан, фріцьо, куйло, царбульба, сі, инь, трампакс, та інші фоби...
показати весь коментар
24.09.2025 21:15 Відповісти
Давайте будемо реалістами - Європа ЗАВЖДИ БУЛА НАЙБІЛЬШИМ БРЕХУНОМ І НАЙБІЛЬШИМ КОЛАБОРАЦІОНІСТОМ З РОСІЯНАМИ. ХТО ЗАБЛОКУВАВ УКРАЇНУ ВІД ВСТУПУ В НАТО - МЕРКЕЛЬ, САРКОЗІ

Європа фактично СТВОРИЛА ПУТІНА - ЗАПЛАТИВШИ КІЛЬКА ТРИЛЬЙОНІВ ЄВРО ЗА 25 РОКІВ, КУПУЮЧИ РОСІЙСЬКИЙ ГАЗ ТА РОСІЙСЬКУ НАФТУ

ЯКІ КРАЇНИ ПРЯМО ЗАРАЗ ПІДТРИМУЮТЬ ПУТІНСЬКУ ВІЙСЬКОВУ МАШИНУ ПРЯМО ЗАРАЗ - СВОЇМИ ГРОШИМА В ЄВРОПІ? - ФРАНЦІЯ! БЕЛЬГІЯ! ГРЕЦІЯ! ІСПАНІЯ!! (не лише Орбан-Фіцо)
показати весь коментар
24.09.2025 21:18 Відповісти
Людина з Ізраїлю не може бути об'єктивною. Може ви злитесь на них через визнання Палестини.
показати весь коментар
24.09.2025 21:20 Відповісти
А що робив на параді в Москві безсмертний полковник Б. Н.? Був реалістом?
показати весь коментар
24.09.2025 21:30 Відповісти
а от дружина була б за збиття
показати весь коментар
24.09.2025 21:19 Відповісти
пуйлу треба було йти Європою, ніхто б не зупинив
показати весь коментар
24.09.2025 21:22 Відповісти
Посилити реакцію - це шоб *** вставав - а літаки збивати - нє
показати весь коментар
24.09.2025 21:22 Відповісти
Бабусин дурачек зображує мудрого політика. Не звертайте уваги.
показати весь коментар
24.09.2025 21:28 Відповісти
Так - шось Макрон почав здавати - недавно - кажуть - шо його жінка віддухопелила
показати весь коментар
24.09.2025 21:32 Відповісти
Макрон сказав що вони так грають.
показати весь коментар
24.09.2025 21:39 Відповісти
Цікаво, що було б, якби пару літаків НАТО так само залетіли на кацапську територію?
показати весь коментар
24.09.2025 21:25 Відповісти
Колись я у Франції сказав тамтешнім приятелям, мовляв, Макрон, дивує мене своєю адекватнішою позицією супроти решти европейських лідерів. Вони на те сильно скривилися. Тепер я бачу, що мали рацію.
показати весь коментар
24.09.2025 21:29 Відповісти
правильно, только подзуживать других, мерзость некрофильная
показати весь коментар
24.09.2025 21:32 Відповісти
Не вважай. Скоро тебе всі посилати будуть. То президент, чи презерватив?
показати весь коментар
24.09.2025 21:42 Відповісти
Нікчема.
показати весь коментар
24.09.2025 21:44 Відповісти
Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники Джерело: https://censor.net/ua/n3575991

Рубіо покусав Макрона чи навпаки?
показати весь коментар
24.09.2025 22:01 Відповісти
Це фактично дозвіл порушувати кордони та суверенитет і тобі за це не прилетить , то чому не робити цього?
показати весь коментар
24.09.2025 22:16 Відповісти
Не на ту країну ***** напало. Йому треба було починати з Франції. Париж би взяв за три дня.
показати весь коментар
24.09.2025 22:24 Відповісти
 
 