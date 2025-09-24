Враг 47 раз атаковал на Покровском направлении, уничтожены 164 оккупанта, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 122 боевых столкновения.
Захватчики нанесли четыре ракетных и 45 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 87 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2435 дронов-камикадзе и осуществили 3593 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили четыре штурмовых действия оккупантов, один бой продолжается. Также враг нанес 8 авиационных ударов, при этом сбросил 17 управляемых авиабомб, совершил 153 обстрела, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки, сейчас одна атака продолжается.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.
На Северском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часова Яра, Новомаркового и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 47 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное и Орехово. В некоторых локациях бои не прекращаются. Сегодня на этом направлении обезврежено 164 оккупанта, из которых 111 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили автомобиль, 18 беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскую систему. Также значительно повреждены три артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники. Кроме этого, украинские защитники поразили два пункта управления БпЛА и восемь укрытий личного состава.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сичневое, Вороное, Терновое и Новогригорьевка, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
На Ореховском направлении захватчики один раз пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.
