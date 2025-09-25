Россия планирует сократить расходы на национальную оборону, - Reuters

В следующем году Российская Федерация планирует сократить расходы на национальную оборону почти на трлн рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что оборонный бюджет снизится до 12,6 трлн рублей (примерно $150,5 млрд) с 13,5 трлн рублей в 2025 году.

Правительство РФ 24 сентября одобрило новый проект бюджета на 2026 год, который некоторые чиновники называют "бюджетом военного времени". По предварительным данным, экономический рост страны в 2025 году ожидается на уровне 1%, что значительно меньше, чем 4,3% в прошлом году.

Кроме того, ожидается, что дефицит бюджета в 2025 году достигнет 2,6% от ВВП, что является самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину. Этот показатель на 53% превышает ранее запланированный уровень.

Несмотря на сокращение, Министерство финансов РФ утверждает, что проект бюджета на 2026 год является "сбалансированным и устойчивым", поскольку он будет продолжать "финансово поддерживать потребности страны в области обороны и безопасности".

