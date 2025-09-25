Росія планує скоротити витрати на національну оборону, - Reuters

Наступного року Російська Федерація планує скоротити витрати на національну оборону майже на трлн рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається, що оборонний бюджет знизиться до 12,6 трлн рублів (приблизно $150,5 млрд) з 13,5 трлн рублів у 2025 році.

Уряд РФ 24 вересня схвалив новий проєкт бюджету на 2026 рік, який деякі чиновники називають "бюджетом воєнного часу". За попередніми даними, економічне зростання країни у 2025 році очікується на рівні 1%, що значно менше, ніж 4,3% минулого року.

Крім того, очікується, що дефіцит бюджету у 2025 році досягне 2,6% від ВВП, що є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цей показник на 53% перевищує раніше запланований рівень.

Незважаючи на скорочення, Міністерство фінансів РФ стверджує, що проєкт бюджету на 2026 рік є "збалансованим та стійким", оскільки він продовжуватиме "фінансово підтримувати потреби країни в галузі оборони та безпеки".

