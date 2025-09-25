УКР
Росія планує скоротити витрати на національну оборону, - Reuters

кремль,москва

Наступного року Російська Федерація планує скоротити витрати на національну оборону майже на трлн рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається, що оборонний бюджет знизиться до 12,6 трлн рублів (приблизно $150,5 млрд) з 13,5 трлн рублів у 2025 році.

Уряд РФ 24 вересня схвалив новий проєкт бюджету на 2026 рік, який деякі чиновники називають "бюджетом воєнного часу". За попередніми даними, економічне зростання країни у 2025 році очікується на рівні 1%, що значно менше, ніж 4,3% минулого року.

Крім того, очікується, що дефіцит бюджету у 2025 році досягне 2,6% від ВВП, що є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цей показник на 53% перевищує раніше запланований рівень.

Незважаючи на скорочення, Міністерство фінансів РФ стверджує, що проєкт бюджету на 2026 рік є "збалансованим та стійким", оскільки він продовжуватиме "фінансово підтримувати потреби країни в галузі оборони та безпеки".

Алєні!
Пора зайнятися вашим національним видом спорту - затягіванієм поясів!
25.09.2025 08:45 Відповісти
Затягуємо пояси на шиях кацапів.
25.09.2025 08:47 Відповісти
***** про это несколько месяцев назад говорил что будут сокращать так как экономика не тянет и как ни странно он тут не соврал как обычно
25.09.2025 09:31 Відповісти
Нічого вони не скоротять, все скорочення з'явиться у секретних статтях бюджету.
25.09.2025 10:23 Відповісти
А чего это вдруг? Все же хорошо, Индия и Китай покупаю нефть, мопеды летают уже в страны НАТО, а на земле медленно но уже в Днепре. Или зрадоботы врут нам?
25.09.2025 09:49 Відповісти
 
 