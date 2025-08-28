Понад $583 мільйони на день: Витрати Росії на війну проти України встановили новий рекорд

Військові витрати бюджету Росії за підсумками першого півріччя 2025 року встановили новий абсолютний рекорд – 8,48 трлн руб. ($105,59 млрд).

Про це свідчать підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, передає The Moscow Times.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року російські витрати на армію та виробництво зброї збільшились на 31%, порівняно з січнем-червнем 2023 року – на 95%, а якщо порівнювати з першим роком розв'заної Росією повномасштабної війни проти України – утричі.

У середньому "військова машина" РФ з'їдала 1,4 трлн руб. на місяць і 46,9 млрд руб. на день ($583,69 млн) – суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів.

Майже дві третини (62%) військового бюджету в Росії засекречено, випливає з оцінок Клюге: за пів року за відкритими оборонними статтями було витрачено 3,2 трлн руб, а за "тіньовими" – 5,28 трлн руб.

За рік таємний бюджет збільшився на 41%, а порівняно із січнем-червнем першого року повномасштабної війни РФ проти України – майже в чотири рази.

За 2022-2024 роки російський уряд витратив на армію та держоборонзамовлення понад 20 трлн руб., а до бюджету на 2025 рік було закладено ще 13,5 трлн руб. за статтею "національна оборона" – 30% усіх витрат, або рекордна частка з часів СРСР.

За словами співрозмовника агентства Reuters, навіть якщо переговори про припинення війни увінчаються успіхом, скорочувати військові витрати у 2026 році Кремль не планує: "Снаряди та безпілотники все одно треба буде робити, хоч трохи в меншому масштабі. Конфронтація збережеться, армія та витрати на озброєння будуть більшими, бо й Захід їх нарощує".

У разі завершення активної фази бойових дій російський військовий бюджет може зменшитися з 2027 року, хоча "зниження до рівнів, які були до 2022 року, чекати не варто".

У квітні цього року президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю CBS News, що Росія за три роки витратила на повномасштабну війну в Україні понад $1 трлн.

У липні повідомлялося, що витрати Росії на вербування контрактників на війну проти України перевищили $54 млрд на рік.

Раніше стало відомо, що вимога Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.