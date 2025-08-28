БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Понад $583 мільйони на день: Витрати Росії на війну проти України встановили новий рекорд

Військові витрати бюджету Росії за підсумками першого півріччя 2025 року встановили новий абсолютний рекорд – 8,48 трлн руб. ($105,59 млрд).

Про це свідчать підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, передає The Moscow Times.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року російські витрати на армію та виробництво зброї збільшились на 31%, порівняно з січнем-червнем 2023 року – на 95%, а якщо порівнювати з першим роком розв'заної Росією повномасштабної війни проти України – утричі.

У середньому "військова машина" РФ з'їдала 1,4 трлн руб. на місяць і 46,9 млрд руб. на день ($583,69 млн) – суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів.

Майже дві третини (62%) військового бюджету в Росії засекречено, випливає з оцінок Клюге: за пів року за відкритими оборонними статтями було витрачено 3,2 трлн руб, а за "тіньовими" – 5,28 трлн руб.

За рік таємний бюджет збільшився на 41%, а порівняно із січнем-червнем першого року повномасштабної війни РФ проти України – майже в чотири рази.

За 2022-2024 роки російський уряд витратив на армію та держоборонзамовлення понад 20 трлн руб., а до бюджету на 2025 рік було закладено ще 13,5 трлн руб. за статтею "національна оборона" – 30% усіх витрат, або рекордна частка з часів СРСР.

За словами співрозмовника агентства Reuters, навіть якщо переговори про припинення війни увінчаються успіхом, скорочувати військові витрати у 2026 році Кремль не планує: "Снаряди та безпілотники все одно треба буде робити, хоч трохи в меншому масштабі. Конфронтація збережеться, армія та витрати на озброєння будуть більшими, бо й Захід їх нарощує".

У разі завершення активної фази бойових дій російський військовий бюджет може зменшитися з 2027 року, хоча "зниження до рівнів, які були до 2022 року, чекати не варто".

У квітні цього року президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю CBS News, що Росія за три роки витратила на повномасштабну війну в Україні понад $1 трлн.

У липні повідомлялося, що витрати Росії на вербування контрактників на війну проти України перевищили $54 млрд на рік.

Раніше стало відомо, що вимога Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

війна (20) витрати (218) росія (14973)
Топ коментарі
+1
скільки з ціх 583 млн вкрадуть ?
показати весь коментар
28.08.2025 08:50 Відповісти
+1
Тю. Краще порахуйте скількі в день крадуть зеслуги. Я впевнена там теж.б'ють всі рекорди і просто є олімпійськими чемпіонами в цьому виді спорту. І це не витрати на оборону України, це втрати на їх захист, а значить на війну з нею.
показати весь коментар
28.08.2025 08:50 Відповісти
+1
Нехай крадуть. Чим більше крадуть - тим менш по нам летить.

І нехай живуть у своєму скрєпному гівні, може протверезіють..
показати весь коментар
28.08.2025 09:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скільки з ціх 583 млн вкрадуть ?
показати весь коментар
28.08.2025 08:50 Відповісти
Тю. Краще порахуйте скількі в день крадуть зеслуги. Я впевнена там теж.б'ють всі рекорди і просто є олімпійськими чемпіонами в цьому виді спорту. І це не витрати на оборону України, це втрати на їх захист, а значить на війну з нею.
показати весь коментар
28.08.2025 08:50 Відповісти
Нехай крадуть. Чим більше крадуть - тим менш по нам летить.

І нехай живуть у своєму скрєпному гівні, може протверезіють..
показати весь коментар
28.08.2025 09:23 Відповісти
Для росії то копійки
показати весь коментар
28.08.2025 09:27 Відповісти
Пане, боюся - що ті копійки до нас завітають скоро..на перший дзвіночок, наприклад..якщо його будуть проводити для першоклашок - треба у школах, де совдепівські бункери в них, а інших - на станціях метро глибокого залигання...

пдри і вбивають дітей, і дитинство псують..хоча пишуть, що й сьогодні можуть..
показати весь коментар
28.08.2025 10:00 Відповісти
РФ продає в день нафти та газу на 800 млн. $, решту добрива, метали, ліс, збіжжя, ще на 200 млн., фактично отримує 1 млрд$, то вона спокійно може потратити половину на війну і ще залишиться...
показати весь коментар
28.08.2025 09:58 Відповісти
А красти?
показати весь коментар
28.08.2025 10:02 Відповісти
Бачиш, війна продовжується, значить і на красти вистарчає і на війну.
показати весь коментар
28.08.2025 10:43 Відповісти
Бачиш, холодильник перемагає телевізор.
показати весь коментар
28.08.2025 10:47 Відповісти
Если хватает, то почему на конец августа дефицит бюджета у них уже 6,4 триллиона рублей или 80$ млрд? А ФНБ сократился в 2.5 раза с 2022?

У них уже серьезные проблемы, просто они делают вид, что всё пучком. И будут делать.
показати весь коментар
28.08.2025 11:31 Відповісти
Сдается эта арифметика сделана специально для Запада. Чтобы опомнились и начали давать Зеленскому в 10 раз больше.
показати весь коментар
28.08.2025 10:22 Відповісти

