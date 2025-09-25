В Сумской области за сутки зафиксировано 87 обстрелов, ранены 7 человек
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 39 населенных пунктов в 15 громадах Сумщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
Больше всего атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
За сутки среди мирных жителей пострадали семеро:
-
Великописаревская громада: 74-летняя женщина ранена в результате минометного обстрела.
-
Ворожбянская громада: ранены 39-летняя и 64-летняя женщины, а также 61-летний мужчина (удар FPV-дрона).
-
Новослободская громада: ранены 64-летняя женщина и 69-летний мужчина (FPV-дрон).
Враг применял различные типы оружия:
-
15 ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ)
-
около 20 обстрелов РСЗО
-
до 10 сбрасывааний ВОГ с беспилотников
-
удары FPV-дронами и другими БпЛА
Повреждена гражданская инфраструктура:
-
Краснопольская громада: повреждены объекты гражданской инфраструктуры
-
Ворожбянская громада: поврежден частный автомобиль
-
Сумская громада: повреждены частные дома, нежилое помещение и объекты гражданской инфраструктуры
Под ударами врага оказались населенные пункты Сумской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Краснопольской, Белопольской, Ворожбянской, Дружбовской, Шалигинской, Есманьской, Глуховской, Середино-Будской, Путивльской, Новослободской и Великописаревской громад.
