В Сумской области за сутки зафиксировано 87 обстрелов, ранены 7 человек

Последствия обстрелов Сумской области

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 39 населенных пунктов в 15 громадах Сумщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Больше всего атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

За сутки среди мирных жителей пострадали семеро:

  • Великописаревская громада: 74-летняя женщина ранена в результате минометного обстрела.

  • Ворожбянская громада: ранены 39-летняя и 64-летняя женщины, а также 61-летний мужчина (удар FPV-дрона).

  • Новослободская громада: ранены 64-летняя женщина и 69-летний мужчина (FPV-дрон).

Враг применял различные типы оружия:

  • 15 ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ)

  • около 20 обстрелов РСЗО

  • до 10 сбрасывааний ВОГ с беспилотников

  • удары FPV-дронами и другими БпЛА

Повреждена гражданская инфраструктура:

  • Краснопольская громада: повреждены объекты гражданской инфраструктуры

  • Ворожбянская громада: поврежден частный автомобиль

  • Сумская громада: повреждены частные дома, нежилое помещение и объекты гражданской инфраструктуры

Под ударами врага оказались населенные пункты Сумской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Краснопольской, Белопольской, Ворожбянской, Дружбовской, Шалигинской, Есманьской, Глуховской, Середино-Будской, Путивльской, Новослободской и Великописаревской громад.

