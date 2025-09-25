На Сумщині за добу зафіксовано 87 обстрілів, поранено 7 людей
Російські війська протягом минулої доби обстріляли 39 населених пунктів у 15 громадах Сумщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
За добу серед мирних жителів постраждали семеро:
-
Великописарівська громада: 74-річна жінка поранена внаслідок мінометного обстрілу.
-
Ворожбянська громада: поранені 39-річна та 64-річна жінки, а також 61-річний чоловік (удар FPV-дрона).
-
Новослобідська громада: поранені 64-річна жінка та 69-річний чоловік (FPV-дрон).
Ворог застосовував різні типи зброї:
-
15 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ)
-
близько 20 обстрілів РСЗВ
-
до 10 скидань ВОГ з безпілотників
-
удари FPV-дронами та іншими БпЛА
Пошкоджено цивільну інфраструктуру:
-
Краснопільська громада: пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури
-
Ворожбянська громада: пошкоджено приватний автомобіль
-
Сумська громада: пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури
Під ударами ворога опинилися населені пункти Сумської, Хотінської, Юнаківської, Миропільської, Краснопільської, Білопільської, Ворожбянської, Дружбівської, Шалигинської, Есманьської, Глухівської, Середино-Будської, Путивльської, Новослобідської та Великописарівської громад.
