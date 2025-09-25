На Сумщині за добу зафіксовано 87 обстрілів, поранено 7 людей

Російські війська протягом минулої доби обстріляли 39 населених пунктів у 15 громадах Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

За добу серед мирних жителів постраждали семеро:

Великописарівська громада: 74-річна жінка поранена внаслідок мінометного обстрілу.

Ворожбянська громада: поранені 39-річна та 64-річна жінки, а також 61-річний чоловік (удар FPV-дрона).

Новослобідська громада: поранені 64-річна жінка та 69-річний чоловік (FPV-дрон).

Ворог застосовував різні типи зброї:

15 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ)

близько 20 обстрілів РСЗВ

до 10 скидань ВОГ з безпілотників

удари FPV-дронами та іншими БпЛА

Пошкоджено цивільну інфраструктуру:

Краснопільська громада: пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури

Ворожбянська громада: пошкоджено приватний автомобіль

Сумська громада: пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури

Під ударами ворога опинилися населені пункти Сумської, Хотінської, Юнаківської, Миропільської, Краснопільської, Білопільської, Ворожбянської, Дружбівської, Шалигинської, Есманьської, Глухівської, Середино-Будської, Путивльської, Новослобідської та Великописарівської громад.

