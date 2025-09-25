УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7197 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
462 0

Російський безпілотник атакував Приколотне на Харківщині: загинула людина. ФОТОрепортаж

25 вересня орієнтовно о 3:00 російський безпілотник типу "Герань-2" атакував селище Приколотне Купʼянського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Пошкоджено будівлю комунального підприємства, а також будинки.

Загинув 59-річний чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти били по Харкову та ще 9 населених пунктах: поранено 4 людей, пошкоджені будинки, адмінбудівлі, автівки. ФОТОрепортаж

Харківщина
Фото: ДСНС України
Харківщина
Фото: ДСНС України
Харківщина
Фото: ДСНС України
Харківщина
Фото: ДСНС України
Харківщина
Фото: ДСНС України

Автор: 

обстріл (31050) Харківська область (1665) Куп’янський район (432) Приколотне (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 