Російський безпілотник атакував Приколотне на Харківщині: загинула людина. ФОТОрепортаж
25 вересня орієнтовно о 3:00 російський безпілотник типу "Герань-2" атакував селище Приколотне Купʼянського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Пошкоджено будівлю комунального підприємства, а також будинки.
Загинув 59-річний чоловік.
