Российский беспилотник атаковал Приколотное в Харьковской области: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
25 сентября ориентировочно в 3:00 российский беспилотник типа "Герань-2" атаковал поселок Приколотное Купянского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Повреждено здание коммунального предприятия, а также дома.
Погиб 59-летний мужчина.
