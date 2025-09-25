РУС
Российский беспилотник атаковал Приколотное в Харьковской области: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 сентября ориентировочно в 3:00 российский беспилотник типа "Герань-2" атаковал поселок Приколотное Купянского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Повреждено здание коммунального предприятия, а также дома.

Погиб 59-летний мужчина.

Харьковская область
Фото: ГСЧС Украины
обстрел (29682) Харьковская область (1629) Купянский район (429) Приколотное (9)
