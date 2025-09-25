С вечера враг атаковал Черниговскую область: зафиксировано более 60 атак, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вчера вечером и сегодня утром российские войска атаковали более 20 населенных пунктов Черниговщины, применяя РСЗО и ударные беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.
Больше всего пострадали Семеновка, Новгород-Северский и Нежинский районы.
В Семеновке зафиксировано почти 40 приходов из РСЗО. Повреждены дома людей и хозяйственные постройки. На местах прилетов произошли пожары - спасибо за работу пожарным. Предварительно, без пострадавших.
В селе Новгород-Северского района в результате сбрасывания с БпЛА возник пожар - огнем уничтожен жилой дом.
Утром под атакой ударных беспилотников снова - Нежинский район. Есть попадание в объект инфраструктуры. В некоторых общинах Нежинщины отсутствует электроснабжение.
Были также попадания в Корюковском и Черниговском районах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль