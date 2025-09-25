РУС
С вечера враг атаковал Черниговскую область: зафиксировано более 60 атак, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера вечером и сегодня утром российские войска атаковали более 20 населенных пунктов Черниговщины, применяя РСЗО и ударные беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

Больше всего пострадали Семеновка, Новгород-Северский и Нежинский районы.

В Семеновке зафиксировано почти 40 приходов из РСЗО. Повреждены дома людей и хозяйственные постройки. На местах прилетов произошли пожары - спасибо за работу пожарным. Предварительно, без пострадавших.

В селе Новгород-Северского района в результате сбрасывания с БпЛА возник пожар - огнем уничтожен жилой дом.

Утром под атакой ударных беспилотников снова - Нежинский район. Есть попадание в объект инфраструктуры. В некоторых общинах Нежинщины отсутствует электроснабжение.

Были также попадания в Корюковском и Черниговском районах.

