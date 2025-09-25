РУС
Враг ночью массированно атаковал Николаевскую область "шахедами": есть попадания в объект энергетики

шахеди

Ночью 25 сентября россияне массированно атаковали Николаевский регион ударными дронами типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, из-за чего произошло обесточивание некоторых участков железной дороги. Ведутся работы по восстановлению. Пострадавших нет.

Ким отметил, что зафиксировано два попадания. Силы ПВО сбили 19 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов

В течение суток россияне враг десять раз атаковал FPV-дронами Очаковскую общину. Также враг дважды нанес артиллерийские удары по Куцурубской и Галициновской общинах. В результате обстрела в с. Лупарево поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Николаев (2195) Николаевская область (2212) обстрел (29682) Николаевский район (118) Лупарево (1)
