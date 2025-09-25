УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8925 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Миколаївщини
374 2

Ворог уночі масовано атакував Миколаївщину "шахедами": є влучання в об’єкт енергетики

шахеди

Вночі  25 вересня  росіяни масовано атакували Миколаївський регіон ударними дронами типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці. Ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Кім зазначив, що зафіксовано два влучання. Сили ППО збили 19 БпЛА типу Shahed та  безпілотників-імітаторів різних типів

Протягом доби росіяни ворог десять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також ворог двічі завдав артилерійських ударів по Куцурубській та Галицинівській громадах. Внаслідок обстрілу в с. Лупареве пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З вечора ворог атакував Чернігівщину: зафіксовано понад 60 атак, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1857) Миколаївська область (2370) обстріл (31019) Миколаївський район (127) Лупареве (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага , в ночі шось гупало
показати весь коментар
25.09.2025 10:56 Відповісти
https://t.me/novostiniko/69439 Відео роботи мобільної вогневої групи по ворожому БПЛА-розвіднику «Дельта» на Миколаївщині
показати весь коментар
25.09.2025 11:00 Відповісти
 
 