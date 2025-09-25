Ворог уночі масовано атакував Миколаївщину "шахедами": є влучання в об’єкт енергетики

Вночі 25 вересня росіяни масовано атакували Миколаївський регіон ударними дронами типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці. Ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Кім зазначив, що зафіксовано два влучання. Сили ППО збили 19 БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів

Протягом доби росіяни ворог десять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також ворог двічі завдав артилерійських ударів по Куцурубській та Галицинівській громадах. Внаслідок обстрілу в с. Лупареве пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

