Сутки в Донецкой области: в результате вражеских ударов погибли 5 человек, еще 17 - ранены, повреждены дома, административные здания. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреляли два района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Славянске ранен человек, повреждены 14 частных домов и 2 автомобиля. В Сергеевке Андреевской громады ранены 4 человека, повреждены авто. В Дружковке ранен человек, повреждены 30 частных домов и газопровод; в Алексеево-Дружковке 1 человек погиб. В Константиновке 4 человека погибли и 11 ранены, повреждены 49 частных домов, 3 многоэтажки, 2 админздания и 2 автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома. Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 345 человек, в том числе 58 детей.

обстрел

Читайте: Оккупанты сбросили 3 авиабомбы на Константиновку, что в Донецкой области: 2 человека погибли и 8 ранены. ФОТО

армия РФ (20657) обстрел (29682) Донецкая область (10843)
Щоденний геноцид рашиських варварів проти українського народу,не виходить на фронті значить більше убити цивільних і все зруйнувати тим більше їм за це нічого не буде ,чомусь ніхто на ген. асамлеї ООН про це не заявив.
25.09.2025 11:42
 
 