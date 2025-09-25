Сутки в Донецкой области: в результате вражеских ударов погибли 5 человек, еще 17 - ранены, повреждены дома, административные здания. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска обстреляли два района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Славянске ранен человек, повреждены 14 частных домов и 2 автомобиля. В Сергеевке Андреевской громады ранены 4 человека, повреждены авто. В Дружковке ранен человек, повреждены 30 частных домов и газопровод; в Алексеево-Дружковке 1 человек погиб. В Константиновке 4 человека погибли и 11 ранены, повреждены 49 частных домов, 3 многоэтажки, 2 админздания и 2 автомобиля.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома. Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 345 человек, в том числе 58 детей.
