ЕС возглавил рейтинг доверия украинцев среди международных организаций - 60%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Самый высокий уровень поддержки и доверия среди украинцев получил Европейский Союз - 60%(18% полностью и 42% скорее), лишь 25% выразили недоверие.

Об этом свидетельствуют результаты опросасоциологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Международному валютному фонду доверяют 58% украинцев (16% полностью и 42% скорее), а НАТО поддерживают 54% (17% полностью и 37% скорее). Совет Европы получил 53% доверия, заняв четвертое место по поддержке среди украинцев.

Самый низкий уровень доверия зафиксирован к ООН и ОБСЕ. К ООН доверяют лишь 40% респондентов, недоверие составляет 56%, а к ОБСЕ доверие - 37%, недоверие - 47%.

Опрос проведен среди 2000 респондентов с 31 июля по 5 августа 2025 года. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2% при доверительной вероятности 0,95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 74% украинцев поддерживают вступление в ЕС, - опрос. ИНФОГРАФИКА