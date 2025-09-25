ЄС очолив рейтинг довіри українців серед міжнародних організацій - 60%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найвищий рівень підтримки та довіри серед українців отримав Європейський Союз - 60% (18% повністю і 42% скоріше), лише 25% висловили недовіру.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Міжнародному валютному фонду довіряють 58% українців (16% повністю і 42% скоріше), а НАТО підтримують 54% (17% повністю і 37% скоріше). Рада Європи отримала 53% довіри, посівши четверте місце за підтримкою серед українців.

Найнижчий рівень довіри зафіксовано до ООН та ОБСЄ. До ООН довіряють лише 40% респондентів, недовіра становить 56%, а до ОБСЄ довіра - 37%, недовіра - 47%.

Опитування проведене серед 2000 респондентів з 31 липня по 5 серпня 2025 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 0,95.

