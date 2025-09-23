74% украинцев поддерживают вступление в ЕС, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Вступление Украины в ЕС поддерживают 74% украинцев, против - 6%, еще 18% не определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве "за" выступают 82% опрошенных, на Западе - 80%, на Севере - 78%, в Центре - 76%. Самая низкая поддержка зафиксирована на Юге (69%) и Востоке (64%).

Среди главных ожиданий от евроинтеграции украинцы называют лучшее будущее для детей (65%), мир (60%), экономический рост (60%), повышение уровня жизни (59%) и больше возможностей для трудоустройства (58%). Также 55% считают, что членство поможет преодолеть коррупцию, 54% - что оно будет способствовать верховенству права. Лишь 2% опрошенных не видят никаких преимуществ вступления.

Среди главных опасений - отток молодежи (48%), эксплуатация ресурсов (35%), приток мигрантов (31%) и рост бюрократии (30%). Негативным последствием 30% респондентов называют ухудшение отношений с РФ.

42% опрошенных считают, что Украина сможет присоединиться к ЕС в течение ближайших пяти лет, 22% прогнозируют 6-10 лет, тогда как 12% не верят в членство вообще.

