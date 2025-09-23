РУС
74% украинцев поддерживают вступление в ЕС, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Вступление Украины в ЕС поддерживают 74% украинцев, против - 6%, еще 18% не определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве "за" выступают 82% опрошенных, на Западе - 80%, на Севере - 78%, в Центре - 76%. Самая низкая поддержка зафиксирована на Юге (69%) и Востоке (64%).

опрос о членстве в ЕС

Среди главных ожиданий от евроинтеграции украинцы называют лучшее будущее для детей (65%), мир (60%), экономический рост (60%), повышение уровня жизни (59%) и больше возможностей для трудоустройства (58%). Также 55% считают, что членство поможет преодолеть коррупцию, 54% - что оно будет способствовать верховенству права. Лишь 2% опрошенных не видят никаких преимуществ вступления.

Среди главных опасений - отток молодежи (48%), эксплуатация ресурсов (35%), приток мигрантов (31%) и рост бюрократии (30%). Негативным последствием 30% респондентов называют ухудшение отношений с РФ.

42% опрошенных считают, что Украина сможет присоединиться к ЕС в течение ближайших пяти лет, 22% прогнозируют 6-10 лет, тогда как 12% не верят в членство вообще.

Треба було два майдани, президента зека, війну більше 10 років, масову еміграцію, окупацію територій, щоб ще й не до всіх дійшло
Українці навіть не знають яку державу вони будують і чи будують взагалі. Ніхто наперед не думає.
23.09.2025 13:06 Ответить
яке підвищення рівня життя при вступі Україні у ЄС ?
23.09.2025 13:08 Ответить
Не проти ЕС
Але вступити до ЕС як розвинута держава. рівних умовах
Україна повинна робити все що потрібно країні в не ЕС
А тоді кожний раз споминаю слова ЮЩЕНКА
ЕС збільшила квоти на експорт це 100тон меду таке ЕС
нам не пртрібне
23.09.2025 13:11 Ответить
Хто ті 6%? Може їх на раісю відправити, щоб не робили нам нерви
?
23.09.2025 13:18 Ответить
усі хто за вступ Україні до ЄС очікують краще майбутнє, але ж є мінуси вступу чи тількі одни плюси ?
23.09.2025 13:21 Ответить
Плювати на будь-які мінуси, вже треба припинити бути лайном в ополонці, та боквкатися проміж цивілізованого світу та мордором з людожерами. Або ми у ЄС, або нас нема!
23.09.2025 13:26 Ответить
такі як ти не вміють аналізувати, і голосували у 2019 році за Боневтіка.
23.09.2025 13:28 Ответить
Українці, на жаль, політично безграмотні. Їх такими робили протягом останнього століття ті хто їх використовував в війнах та на "стройках народного хозяйства". Мету завжди встановлювали якісь посадлвці, а народ звик робити вигляд що виконує. Відчудження від влади - основа української ментальності, завдяки чому і зявляються у владі корумповані меншини. От і зараз "ну хай будуть європейці, бо кацапи криваві вбивці, а американці брехливі покидьки"...
23.09.2025 13:29 Ответить
 
 