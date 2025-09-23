74% українців підтримують вступ до ЄС, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Вступ України до ЄС підтримують 74% українців, проти - 6%, ще 18% не визначилися.
Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, передає Цензор.НЕТ.
У Києві "за" виступають 82% опитаних, на Заході - 80%, на Півночі - 78%, у Центрі - 76%. Найнижча підтримка зафіксована на Півдні (69%) та Сході (64%).
Серед головних очікувань від євроінтеграції українці називають краще майбутнє для дітей (65%), мир (60%), економічне зростання (60%), підвищення рівня життя (59%) та більше можливостей для працевлаштування (58%). Також 55% вважають, що членство допоможе подолати корупцію, 54% - що воно сприятиме верховенству права. Лише 2% опитаних не бачать жодних переваг вступу.
Серед головних побоювань - відтік молоді (48%), експлуатація ресурсів (35%), приплив мігрантів (31%) та зростання бюрократії (30%). Негативним наслідком 30% респондентів називають погіршення відносин з РФ.
42% опитаних вважають, що Україна зможе приєднатися до ЄС протягом найближчих п’яти років, 22% прогнозують 6-10 років, тоді як 12% не вірять у членство взагалі.
