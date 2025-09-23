УКР
Новини Опитування щодо вступу України до ЄС
328 10

74% українців підтримують вступ до ЄС, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Вступ України до ЄС підтримують 74% українців, проти - 6%, ще 18% не визначилися. 

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, передає Цензор.НЕТ.

У Києві "за" виступають 82% опитаних, на Заході - 80%, на Півночі - 78%, у Центрі - 76%. Найнижча підтримка зафіксована на Півдні (69%) та Сході (64%).

опитування про членство в єс

Серед головних очікувань від євроінтеграції українці називають краще майбутнє для дітей (65%), мир (60%), економічне зростання (60%), підвищення рівня життя (59%) та більше можливостей для працевлаштування (58%). Також 55% вважають, що членство допоможе подолати корупцію, 54% - що воно сприятиме верховенству права. Лише 2% опитаних не бачать жодних переваг вступу.

Серед головних побоювань - відтік молоді (48%), експлуатація ресурсів (35%), приплив мігрантів (31%) та зростання бюрократії (30%). Негативним наслідком 30% респондентів називають погіршення відносин з РФ.

42% опитаних вважають, що Україна зможе приєднатися до ЄС протягом найближчих п’яти років, 22% прогнозують 6-10 років, тоді як 12% не вірять у членство взагалі.

Автор: 

Треба було два майдани, президента зека, війну більше 10 років, масову еміграцію, окупацію територій, щоб ще й не до всіх дійшло
Українці навіть не знають яку державу вони будують і чи будують взагалі. Ніхто наперед не думає.
показати весь коментар
23.09.2025 13:06 Відповісти
яке підвищення рівня життя при вступі Україні у ЄС ?
показати весь коментар
23.09.2025 13:08 Відповісти
Не проти ЕС
Але вступити до ЕС як розвинута держава. рівних умовах
Україна повинна робити все що потрібно країні в не ЕС
А тоді кожний раз споминаю слова ЮЩЕНКА
ЕС збільшила квоти на експорт це 100тон меду таке ЕС
нам не пртрібне
показати весь коментар
23.09.2025 13:11 Відповісти
Хто ті 6%? Може їх на раісю відправити, щоб не робили нам нерви
?
показати весь коментар
23.09.2025 13:18 Відповісти
усі хто за вступ Україні до ЄС очікують краще майбутнє, але ж є мінуси вступу чи тількі одни плюси ?
показати весь коментар
23.09.2025 13:21 Відповісти
Плювати на будь-які мінуси, вже треба припинити бути лайном в ополонці, та боквкатися проміж цивілізованого світу та мордором з людожерами. Або ми у ЄС, або нас нема!
показати весь коментар
23.09.2025 13:26 Відповісти
такі як ти не вміють аналізувати, і голосували у 2019 році за Боневтіка.
показати весь коментар
23.09.2025 13:28 Відповісти
Такі як я вміють не тільки аналізувати, а й передбачати та попереджати таких як ти , щоб не голосували за коміка замість дипломата . Не хочеш до ЄС - пістуй на расєю. Що ти тут забуло серед нас, українців?
показати весь коментар
23.09.2025 13:33 Відповісти
ти хочеш працювати у ЄС та їдь і працюй на полях або у клінінгу, на більше тебе ніхто не візьме.
чому поляки їдуть працювати у Німеччину, бо там більше оплата.

А разбудовувати свою країну в тебе не вистачає мізків
показати весь коментар
23.09.2025 13:39 Відповісти
Українці, на жаль, політично безграмотні. Їх такими робили протягом останнього століття ті хто їх використовував в війнах та на "стройках народного хозяйства". Мету завжди встановлювали якісь посадлвці, а народ звик робити вигляд що виконує. Відчудження від влади - основа української ментальності, завдяки чому і зявляються у владі корумповані меншини. От і зараз "ну хай будуть європейці, бо кацапи криваві вбивці, а американці брехливі покидьки"...
показати весь коментар
23.09.2025 13:29 Відповісти
 
 