Из-за атаки РФ без электричества остались около 30 тысяч абонентов в Нежине

Утром 25 сентября российские военные атаковали Нежин на Черниговщине, в результате чего около 30 тысяч абонентов остались без электричества.

Об этом сообщает городского головы Александра Кодолы, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Без электроснабжения остаются около 30 тысяч абонентов Нежинской громады", - отметил Кодола.

В Нежинском водоканале сообщили, что водоснабжение будет обеспечиваться генераторами по графику: с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00.

По данным "Укрэнерго", за прошедшие сутки и этой ночью российские войска ударными дронами атаковали энергетические объекты в нескольких регионах, из-за чего обесточены потребители в Черниговской и Николаевской областях. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.

