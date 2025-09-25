РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9719 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
289 2

Из-за атаки РФ без электричества остались около 30 тысяч абонентов в Нежине

електрика

Утром 25 сентября российские военные атаковали Нежин на Черниговщине, в результате чего около 30 тысяч абонентов остались без электричества.

Об этом сообщает городского головы Александра Кодолы, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Без электроснабжения остаются около 30 тысяч абонентов Нежинской громады", - отметил Кодола.

В Нежинском водоканале сообщили, что водоснабжение будет обеспечиваться генераторами по графику: с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00.

По данным "Укрэнерго", за прошедшие сутки и этой ночью российские войска ударными дронами атаковали энергетические объекты в нескольких регионах, из-за чего обесточены потребители в Черниговской и Николаевской областях. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С вечера враг атаковал Черниговскую область: зафиксировано более 60 атак, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нежин (84) Тарифы на электроэнергию (2199) Черниговская область (1278) Нежинский район (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не відволікайте Зеленского. В нього другий день читка суфлерів. Вибори на носі.
показать весь комментарий
25.09.2025 12:34 Ответить
Треба визнати, що небо над Україною повністю віддали під конроль росії.
Це треба визнати аби негайно виправляти, так само рішучо як і колись виправляли ситуацію в Чорному морі.
Ні в кого не має сумнівів, що наші військові цілком з цим мають можливість і силу, і вміння справитись.
Дійте, поки міста не перетворились в безлюдні!
показать весь комментарий
25.09.2025 13:37 Ответить
 
 