Через атаку РФ без електрики залишилися близько 30 тисяч абонентів у Ніжині
Вранці 25 вересня російські військові атакували Ніжин на Чернігівщині, внаслідок чого близько 30 тисяч абонентів лишилися без електрики.
Про це повідомляє міського голови Олександра Кодоли, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади", - зазначив Кодола.
У Ніжинському водоканалі повідомили, що водопостачання буде забезпечуватись генераторами за графіком: з 09:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00.
За даними "Укренерго", протягом минулої доби та цієї ночі російські війська ударними дронами атакували енергетичні об’єкти у кількох регіонах, через що знеструмлені споживачі у Чернігівській і Миколаївській областях. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
Це треба визнати аби негайно виправляти, так само рішучо як і колись виправляли ситуацію в Чорному морі.
Ні в кого не має сумнівів, що наші військові цілком з цим мають можливість і силу, і вміння справитись.
Дійте, поки міста не перетворились в безлюдні!