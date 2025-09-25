УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9719 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини
284 2

Через атаку РФ без електрики залишилися близько 30 тисяч абонентів у Ніжині

електрика

Вранці 25 вересня російські військові атакували Ніжин на Чернігівщині, внаслідок чого близько 30 тисяч абонентів лишилися без електрики.

Про це повідомляє міського голови Олександра Кодоли, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади", - зазначив Кодола.

У Ніжинському водоканалі повідомили, що водопостачання буде забезпечуватись генераторами за графіком: з 09:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00.

За даними "Укренерго", протягом минулої доби та цієї ночі російські війська ударними дронами атакували енергетичні об’єкти у кількох регіонах, через що знеструмлені споживачі у Чернігівській і Миколаївській областях. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З вечора ворог атакував Чернігівщину: зафіксовано понад 60 атак, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ніжин (75) електроенергія (6367) Чернігівська область (1055) Ніжинський район (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не відволікайте Зеленского. В нього другий день читка суфлерів. Вибори на носі.
показати весь коментар
25.09.2025 12:34 Відповісти
Треба визнати, що небо над Україною повністю віддали під конроль росії.
Це треба визнати аби негайно виправляти, так само рішучо як і колись виправляли ситуацію в Чорному морі.
Ні в кого не має сумнівів, що наші військові цілком з цим мають можливість і силу, і вміння справитись.
Дійте, поки міста не перетворились в безлюдні!
показати весь коментар
25.09.2025 13:37 Відповісти
 
 