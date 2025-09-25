Германия согласилась обсуждать план использования 200 млрд евро замороженных российских активов для Украины, - Reuters

Германия впервые открыто согласилась на обсуждение плана Европейского Союза, который предусматривает предоставление Украине доступа к 200 млрд евро, которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный источник Reuters.

Как отмечается, ЕС предлагает заменить замороженные российские активы облигациями, гарантированными Союзом, а вырученные средства направить на поддержку Украины. Ранее ЕС использовал только проценты от этих активов, заблокированных после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Вопрос станет ключевым во время неформального саммита ЕС в Копенгагене на следующей неделе, особенно на фоне неопределенности со стороны США, где администрация Дональда Трампа откладывает принятие новых обязательств по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль и еврокомиссар Домбровскис обсудили финансирование оборонных потребностей Украины и конфискацию замороженных активов РФ