Германия согласилась обсуждать план использования 200 млрд евро замороженных российских активов для Украины, - Reuters
Германия впервые открыто согласилась на обсуждение плана Европейского Союза, который предусматривает предоставление Украине доступа к 200 млрд евро, которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный источник Reuters.
Как отмечается, ЕС предлагает заменить замороженные российские активы облигациями, гарантированными Союзом, а вырученные средства направить на поддержку Украины. Ранее ЕС использовал только проценты от этих активов, заблокированных после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Вопрос станет ключевым во время неформального саммита ЕС в Копенгагене на следующей неделе, особенно на фоне неопределенности со стороны США, где администрация Дональда Трампа откладывает принятие новых обязательств по Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль