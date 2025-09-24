Шмыгаль и еврокомиссар Домбровскис обсудили финансирование оборонных нужд Украины и конфискацию замороженных активов РФ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Большое внимание уделили практической реализации инструмента SAFE - оборонной инициативы ЕС объемом 150 млрд евро, к которой присоединились уже 19 стран. Скоординировали наши потребности, приоритетные проекты и привлечение к ним украинских предприятий ОПК", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль и Домбровскис обсудили финансирование оборонных потребностей Украины, в частности через механизм ERA. Отмечается, что следующий транш Украина ожидает уже в октябре.

"Важный вопрос - конфискация замороженных российских активов. Средства агрессора должны быть направлены на усиление обороноспособности Украины.

Кроме того, подняли тему дальнейшего ослабления военной машины России. ЕС уже согласовал 19-й пакет санкций, рассчитываем на скорейшее его утверждение. Вместе усиливаем устойчивость Украины и безопасность Европы", - добавил глава Минобороны.

