РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6714 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и США Индустрия дронов
237 4

Шмыгаль обсудил с делегацией Конгресса США помощь Украине по механизму PURL и дронное соглашение. ФОТО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны, в частности, обсудили подготовку к подписанию между президентами Украины и США соглашения о производстве и продаже беспилотников.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел честь встретиться в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с членами Палаты представителей Майклом Тернером и Евгением Виндманом. В центре разговора - поддержка Украины", - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль и конгрессмены

Министр поблагодарил США за системную помощь на пути к длительному и справедливому миру. Также Шмыгаль отметил весомые взносы правительства США, которые спасают жизни украинцев, в частности передачу систем Patriot.

Стороны обсудили закупку вооружения для Украины по механизму PURL.

"Отдельно подчеркнул важность сохранения санкционного давления на Россию и использования замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины", - рассказал глава Минобороны.

Кроме этого, украинская и американская стороны коснулись вопроса подготовки к подписанию президентами Украины и США соглашения, которое касается производства и продажи беспилотников.

Читайте также: Украина готова передать Польше свой опыт в создании "линии дронов", - Шмыгаль

Автор: 

Конгресс США (1265) производство (539) дроны (4759) Шмыгаль Денис (2860)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це саме той Шмигаль, котрим як керував так й керує ЄРМАК ! Саме та ригобанда , котра мародерила усі роки вторгнення й посадили зараз у схованку до РНБО намародерившго для них УМЄРОВА
показать весь комментарий
22.09.2025 22:44 Ответить
Щоб залякати всіх, хто насмілився розслідувати корупцію Зеленського, пси Малюка і Кравченка два місяці тримають за гратами НАБУшника та його літнього батька. Тварини Зеленського ламали сина, фізично знущаючись з хворого 65-ти річного батька. Повторюся, допоки українці тримають фронт, Зеленський за їх спинами будує корупційну малоросію" Джерело: https://censor.net/ua/n3575589
показать весь комментарий
22.09.2025 23:28 Ответить
Програми для дронів поки що потрібні США. CNN недавно показало тренування американських солдатів з FPV. За це дядя Сем дать Україні потужний собачій пеніс.
показать весь комментарий
22.09.2025 22:50 Ответить
Мабуть, і міндіч з аброхамієм сиділи поруч, з макетом ракети ФЛАМІНГО??! Гроші їм просто необхідні, без них, просто фламінго якесь виходить!
показать весь комментарий
22.09.2025 23:05 Ответить
 
 