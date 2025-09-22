Шмыгаль обсудил с делегацией Конгресса США помощь Украине по механизму PURL и дронное соглашение. ФОТО
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны, в частности, обсудили подготовку к подписанию между президентами Украины и США соглашения о производстве и продаже беспилотников.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Имел честь встретиться в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с членами Палаты представителей Майклом Тернером и Евгением Виндманом. В центре разговора - поддержка Украины", - рассказал Шмыгаль.
Министр поблагодарил США за системную помощь на пути к длительному и справедливому миру. Также Шмыгаль отметил весомые взносы правительства США, которые спасают жизни украинцев, в частности передачу систем Patriot.
Стороны обсудили закупку вооружения для Украины по механизму PURL.
"Отдельно подчеркнул важность сохранения санкционного давления на Россию и использования замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины", - рассказал глава Минобороны.
Кроме этого, украинская и американская стороны коснулись вопроса подготовки к подписанию президентами Украины и США соглашения, которое касается производства и продажи беспилотников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль