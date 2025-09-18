Украина готова передать Польше свой опыт в создании "линии дронов", - Шмыгаль

Украина готова делиться опытом в создании "линии дронов", а также предоставит Польше доступ к системам отслеживания беспилотников, которые приближаются к ее территории.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы говорим об обучении инженеров, обучении военных, которые будут противостоять и защищать воздушный домен - Air Domain, так называемый. Здесь речь идет не только о дронах-перехватчиках, потому что это - лишь вершинка этого айсберга, который позволяет защищать наше небо совместно нашими странами. Очень важно: координация работы десятков, десятков различных служб, оборудования - начиная от средств радиоэлектронной борьбы, продолжая установлением радаров различных уровней - локального, стратегического уровня, так же и РЭБ, продолжая установлением акустических датчиков для того, чтобы видеть дроны на сверхнизких высотах, когда их не могут захватить радары", - сказал Шмыгаль.

Министр обороны сообщил, что Украина готова поделиться опытом по созданию "линии дронов".

"Кроме защиты воздушного пространства, мы также готовы делиться опытом, как создавать так называемую "линию дронов", которая также работает в координации с РЭБом, начиная от так называемого окопного - или персонального - РЭБа, до объектового РЭБа, тактического РЭБа, стратегического РЭБа больших комплексов, которые работают синхронно, как оркестр, и должны слаженно координироваться с соответствующими FPV-дронами, ударными дронами, разведывательными дронами", - рассказал Шмыгаль.

"Мы договорились сегодня об отдельных программных продуктах, к которым предоставим доступ нашим польским коллегам для того, чтобы они могли видеть заранее все атаки россиян - в частности, те, которые будут направлены потенциально против наших соседей, наших друзей. Соответственно, мы будем расширять это сотрудничество и также делиться нашим, скажем, программным продуктом и информацией, которая есть в нашем распоряжении, координировать нашу деятельность, наши усилия как раз на военном, на техническом уровне", - добавил он.

