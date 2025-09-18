Україна готова передати Польщі свій досвід у створенні "лінії дронів", - Шмигаль

Україна готова ділитися досвідом у створенні "лінії дронів", а також надасть Польщі доступ до систем відстеження безпілотників, які наближаються до її території.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепремʼєр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говоримо про навчання інженерів, навчання військових, які будуть протистояти й захищати повітряний домен –– Air Domain так званий. Тут мова йде не лише про дрони-перехоплювачі, тому що це лише вершинка цього айсбергу, який дозволяє захищати наше небо спільно нашими країнами. Дуже важливо: координація роботи десятків, десятків різноманітних служб, обладнання, починаючи від засобів радіоелектронної боротьби, продовжуючи встановленням радарів різних рівнів - локального, стратегічного рівня, так само і РЕБ, продовжуючи встановленням акустичних датчиків для того, щоб бачити дрони на наднизьких висотах, коли їх не можуть захопити радари", - пояснив Шмигаль.

Міністр оборони повідомив, що Україна готова поділитись досвідом зі створення "лінії дронів".

"Крім захисту повітряного простору, ми також готові ділитись досвідом, як створювати так звану "лінію дронів", яка також працює в координації з РЕБом, починаючи від так званого окопного або персонального РЕБу, по об'єктового РЕБу, тактичного РЕБу, стратегічного РЕБу великих комплексів, які працюють синхронно, як оркестр, злагоджено мають координуватись з відповідними FPV дронами, ударними дронами, розвідувальними дронами", - розповів Шмигаль.

"Ми домовились сьогодні про окремі програмні продукти, до яких надамо доступ нашим польським колегам для того, щоб вони могли бачити заздалегідь всі атаки росіян, зокрема ті, які будуть спрямовані потенційно проти наших сусідів, наших друзів. Відповідно ми будемо розширювати цю співпрацю і також ділитися нашим, скажемо, програмним продуктом і інформацією, яка є в нашому розпорядженні, координувати нашу діяльність, наші зусилля якраз на військовому, на технічному рівні", - додав він.

