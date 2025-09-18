Україна та Польща посилять співпрацю між підприємствами ОПК, - Шмигаль

Україна та Польща посилять співпрацю між підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

"Будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проєкти у напрямку повітряних, морських, наземних, дронів, роботизованих систем, - сказав Шмигаль.

Глава Міноборони України додав, що ще один пріоритет співпраці – балістичні ракети, і штучний інтелект мають швидше інтегрувати в сучасні технології задля спільної безпеки і стримування спільного ворога.

Також читайте: Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів, - Косіняк-Камиш

Також Шмигаль зазначив, що EUR43,7 млрд з програми SAFE надійдуть Польщі. За словами міністра, SAFE має стати одним із ключових механізмів для спільних оборонних проєктів між Україною та Польщею.

Крім того, міністри домовилися про активізацію роботи в межах Коаліції спроможностей у межах "Рамштайну", щоб забезпечити як нагальні потреби Збройних сил України, так і їхню довгострокову модернізацію.

"Польща є лідером коаліції бронетехніки, учасником у коаліції дронів та розмінування, тому ми розраховуємо на активну участь і пришвидшення надання допомоги у цих напрямках", - додав Шмигаль.

Читайте: Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотників, - Шмигаль