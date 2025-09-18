УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10452 відвідувача онлайн
Новини відносини України та Польщі
181 1

Україна та Польща посилять співпрацю між підприємствами ОПК, - Шмигаль

Шмигаль про співпрацю з ОПК Польщі

Україна та Польща посилять співпрацю між підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

"Будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проєкти у напрямку повітряних, морських, наземних, дронів, роботизованих систем, - сказав Шмигаль.

Глава Міноборони України додав, що ще один пріоритет співпраці – балістичні ракети, і штучний інтелект мають швидше інтегрувати в сучасні технології задля спільної безпеки і стримування спільного ворога.

Також читайте: Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів, - Косіняк-Камиш

Також Шмигаль зазначив, що EUR43,7 млрд з програми SAFE надійдуть Польщі. За словами міністра, SAFE має стати одним із ключових механізмів для спільних оборонних проєктів між Україною та Польщею.

Крім того, міністри домовилися про активізацію роботи в межах Коаліції спроможностей у межах "Рамштайну", щоб забезпечити як нагальні потреби Збройних сил України, так і їхню довгострокову модернізацію.

"Польща є лідером коаліції бронетехніки, учасником у коаліції дронів та розмінування, тому ми розраховуємо на активну участь і пришвидшення надання допомоги у цих напрямках", - додав Шмигаль.

Читайте: Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотників, - Шмигаль

Автор: 

Польща (8963) ОПК (288) Шмигаль Денис (4814) Косіняк-Камиш Владислав (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
співпраця буде у тому що поляки візьмут безкоштовно всі наші розробки а потім будут продавати і нам і торгувати з усім світом. чому бідний бо дурний або влада **** продажна.
показати весь коментар
18.09.2025 14:46 Відповісти
 
 