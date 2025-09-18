Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотників, - Шмигаль

Індустрія дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль та його польський колега Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники обох збройних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та запуску проєктів для посилення безпеки людей і критичної інфраструктури.

Центральним елементом роботи спільної групи стануть програми спільного навчання, які, за словами міністра, посилять спроможність України та Польщі протистояти спільному ворогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів, - Косіняк-Камиш