662 13
Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотників, - Шмигаль
Індустрія дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль та його польський колега Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники обох збройних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та запуску проєктів для посилення безпеки людей і критичної інфраструктури.
Центральним елементом роботи спільної групи стануть програми спільного навчання, які, за словами міністра, посилять спроможність України та Польщі протистояти спільному ворогу.
Топ коментарі
+2 Oleg Iavtushenko
показати весь коментар18.09.2025 14:25 Відповісти Посилання
+1 Kalif Kalif
показати весь коментар18.09.2025 14:19 Відповісти Посилання
+1 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар18.09.2025 14:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=m7KRtN1iztg
чого тебе зразу не понизили? роботяга - "аж страшно"