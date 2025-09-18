УКР
Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотників, - Шмигаль

Індустрія дронів

шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль та його польський колега Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники обох збройних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та запуску проєктів для посилення безпеки людей і критичної інфраструктури.

Центральним елементом роботи спільної групи стануть програми спільного навчання, які, за словами міністра, посилять спроможність України та Польщі протистояти спільному ворогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів, - Косіняк-Камиш

безпілотник (4893) Польща (8963) Шмигаль Денис (4814)
Топ коментарі
+2
І що, навіть не будемо чекати закінчення ексгумації на Волині ?
18.09.2025 14:25 Відповісти
18.09.2025 14:25 Відповісти
+1
Jak bieda to do zyda . A jak po biedzie , to ja ciebie zydzie w dupie maju .
18.09.2025 14:19 Відповісти
18.09.2025 14:19 Відповісти
+1
У нас є спільна україно-польсько-литовська бригада, збільшіть її до армійського корпусу і там будуть спільні підрозділи ППО та спільні командні пукнти ППО.
18.09.2025 14:21 Відповісти
18.09.2025 14:21 Відповісти
Новой эра войны: Боевой лазер, который сжигает врагов за секунды!
https://www.youtube.com/watch?v=m7KRtN1iztg
18.09.2025 14:00 Відповісти
18.09.2025 14:00 Відповісти
Зазвичай лазер не нагріває дзеркало 🔆
18.09.2025 14:03 Відповісти
18.09.2025 14:03 Відповісти
У нас є спільна україно-польсько-литовська бригада, збільшіть її до армійського корпусу і там будуть спільні підрозділи ППО та спільні командні пукнти ППО.
18.09.2025 14:21 Відповісти
18.09.2025 14:21 Відповісти
Нагріти-то він може (якщо великий). Але до нього треба власний генератор розміром з залізничний контейнер, як мінімум. Десь 350-400kW на квадратний метр. Щоб підпалити тряпку або сухе дерево за кілька секунд.
18.09.2025 14:25 Відповісти
18.09.2025 14:25 Відповісти
Напалм значно дешевше, рекомендую.
18.09.2025 14:28 Відповісти
18.09.2025 14:28 Відповісти
Це ще якось треба напалмом влучити...
18.09.2025 14:39 Відповісти
18.09.2025 14:39 Відповісти
Та навіть з B-2 скинути вийде дешевше, ніж лазером. Чи в скидах з дронів. Наскільки я знаю... ні, не знаю, може ООН за мною слідкує, ще обуряться.
18.09.2025 14:45 Відповісти
18.09.2025 14:45 Відповісти
нові Нью Васюки від зелених мерзотників
18.09.2025 14:18 Відповісти
18.09.2025 14:18 Відповісти
Jak bieda to do zyda . A jak po biedzie , to ja ciebie zydzie w dupie maju .
18.09.2025 14:19 Відповісти
18.09.2025 14:19 Відповісти
І що, навіть не будемо чекати закінчення ексгумації на Волині ?
18.09.2025 14:25 Відповісти
18.09.2025 14:25 Відповісти
Ми їм дрони та навички - вони нам "валинскую рєзню" і блокування зерна "рольниками") Треба тому підрозділу, що навчає поляків, присвоїти імʼя С.А.Бандери.
18.09.2025 15:27 Відповісти
18.09.2025 15:27 Відповісти
Де Шмигаль дотичний, там ніфіга путнього небуде !
18.09.2025 14:27 Відповісти
18.09.2025 14:27 Відповісти
молодець новий міністр - скоро перемога

чого тебе зразу не понизили? роботяга - "аж страшно"
18.09.2025 15:17 Відповісти
18.09.2025 15:17 Відповісти
 
 