Украина и Польша создают совместную группу по беспилотникам, - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители обеих вооруженных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив, интеграции новейших технологий защиты и запуска проектов для усиления безопасности людей и критической инфраструктуры.

Центральным элементом работы совместной группы станут программы совместного обучения, которые, по словам министра, усилят способность Украины и Польши противостоять общему врагу.

