Украина и Польша создают совместную группу по беспилотникам, - Шмыгаль

Индустрия дронов

шмигаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители обеих вооруженных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив, интеграции новейших технологий защиты и запуска проектов для усиления безопасности людей и критической инфраструктуры.

Центральным элементом работы совместной группы станут программы совместного обучения, которые, по словам министра, усилят способность Украины и Польши противостоять общему врагу.

Топ комментарии
+3
І що, навіть не будемо чекати закінчення ексгумації на Волині ?
18.09.2025 14:25 Ответить
+1
Jak bieda to do zyda . A jak po biedzie , to ja ciebie zydzie w dupie maju .
18.09.2025 14:19 Ответить
+1
У нас є спільна україно-польсько-литовська бригада, збільшіть її до армійського корпусу і там будуть спільні підрозділи ППО та спільні командні пукнти ППО.
18.09.2025 14:21 Ответить
Новой эра войны: Боевой лазер, который сжигает врагов за секунды!
https://www.youtube.com/watch?v=m7KRtN1iztg
18.09.2025 14:00 Ответить
Зазвичай лазер не нагріває дзеркало 🔆
18.09.2025 14:03 Ответить
У нас є спільна україно-польсько-литовська бригада, збільшіть її до армійського корпусу і там будуть спільні підрозділи ППО та спільні командні пукнти ППО.
18.09.2025 14:21 Ответить
Нагріти-то він може (якщо великий). Але до нього треба власний генератор розміром з залізничний контейнер, як мінімум. Десь 350-400kW на квадратний метр. Щоб підпалити тряпку або сухе дерево за кілька секунд.
18.09.2025 14:25 Ответить
Напалм значно дешевше, рекомендую.
18.09.2025 14:28 Ответить
Це ще якось треба напалмом влучити...
18.09.2025 14:39 Ответить
Та навіть з B-2 скинути вийде дешевше, ніж лазером. Чи в скидах з дронів. Наскільки я знаю... ні, не знаю, може ООН за мною слідкує, ще обуряться.
18.09.2025 14:45 Ответить
нові Нью Васюки від зелених мерзотників
18.09.2025 14:18 Ответить
Jak bieda to do zyda . A jak po biedzie , to ja ciebie zydzie w dupie maju .
18.09.2025 14:19 Ответить
І що, навіть не будемо чекати закінчення ексгумації на Волині ?
18.09.2025 14:25 Ответить
Ми їм дрони та навички - вони нам "валинскую рєзню" і блокування зерна "рольниками") Треба тому підрозділу, що навчає поляків, присвоїти імʼя С.А.Бандери.
18.09.2025 15:27 Ответить
Де Шмигаль дотичний, там ніфіга путнього небуде !
18.09.2025 14:27 Ответить
молодець новий міністр - скоро перемога

чого тебе зразу не понизили? роботяга - "аж страшно"
18.09.2025 15:17 Ответить
 
 