Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов, - Косиняк-Камыш

Индустрия дронов

Польша и Украина будут сотрудничать в области дронов

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет сотрудничать с Киевом, в частности, в сфере приобретения навыков эксплуатации БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков в эксплуатации дронов. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных промышленных инициатив", - сказал он во время визита в Киев.

"Еще одним вопросом является улучшение навыков наших войск на основе опыта Украины", - добавил министр.

По словам Косиняка-Камыша, внедрение уроков, полученных на новом поле боя, имеет решающее значение для трансформации Вооруженных сил Польши и НАТО в целом.

Читайте: Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш прибыл в Киев. ФОТОрепортаж

беспилотник (4273) Польша (8809) Косиняк-Камыш Владислав (56)
допоки польські військові на реальному полі бою в Україні не навчаться - жодного толку не буде
угоди - до дупи
18.09.2025 12:34 Ответить
ну куди вони без нас
18.09.2025 12:38 Ответить
поляки теж, як і наші можновладці, майбутній час використовують вміло....!
18.09.2025 12:42 Ответить
А чому вмісті з Польщею ЗРК Кільчень не робити, але пейси без особистої вигоди пальцем рухать не хотять, навіть в державних інтересах, і охорони країни!!!
18.09.2025 13:23 Ответить
Ні-ні-ні, спочатку підписуємо документ, в якому Польща визнає винним за якусь там "резню" совок і його правонаступника. А потім вже будете покращувати навички. Бо як крокодил за дупу вкусив, так одразу прибігли.
18.09.2025 13:25 Ответить
 
 