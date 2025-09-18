553 5
Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов, - Косиняк-Камыш
Индустрия дронов
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет сотрудничать с Киевом, в частности, в сфере приобретения навыков эксплуатации БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков в эксплуатации дронов. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных промышленных инициатив", - сказал он во время визита в Киев.
"Еще одним вопросом является улучшение навыков наших войск на основе опыта Украины", - добавил министр.
По словам Косиняка-Камыша, внедрение уроков, полученных на новом поле боя, имеет решающее значение для трансформации Вооруженных сил Польши и НАТО в целом.
