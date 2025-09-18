РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10345 посетителей онлайн
Новости Визит польской делегации в Украину
2 127 23

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш прибыл в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он обсудит со своим украинским коллегой военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью.

В столицу прибыла делегация Министерства обороны и Вооруженных сил Польши.

Ранее о визите польской делегации на высоком уровне в Украину заявляли в МИД.

Читайте: Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО, - польское Минобороны

Министр обороны Польши прибыл в Киев 18 сентября
Министр обороны Польши прибыл в Киев 18 сентября
Министр обороны Польши прибыл в Киев 18 сентября

Автор: 

визит (3166) Польша (8809) Косиняк-Камыш Владислав (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
18.09.2025 09:07 Ответить
+6
Нам потрібно обʼєднуватися з поляками в союз , попри не просту історію , прощати минулі образи.
бо по одному нас московити здолають, а разом ніколи
показать весь комментарий
18.09.2025 09:28 Ответить
+5
Вітаємо польських друззів в Україні. Сподіваємося, провокативні прапорці армії крайової на мундирах відсутні. Наші народи мають бути разом у радості і горі. Орда цього дуже не хоче.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаємо польських друззів в Україні. Сподіваємося, провокативні прапорці армії крайової на мундирах відсутні. Наші народи мають бути разом у радості і горі. Орда цього дуже не хоче.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:06 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 09:07 Ответить
Це той мфністр оборони, у якого в армії впав бойовий дух, бо українці їздять в дорогих машинах?))) Поляки себе дуже переоцінюють, українці себе жахливо недооцінюють. Якби не ЄС Польща майже нічим не відрізнялась від України.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:11 Ответить
От якби, то ми б... недооцінюємо ми себе)
показать весь комментарий
18.09.2025 09:18 Ответить
Читати вмієм? Де написано про ми б?
показать весь комментарий
18.09.2025 09:23 Ответить
Це ваша окрема думка , так і скажіть . А щодо поляків , не лише ЄС - у них хватило клепу не вкидати у владу лайно , як це зробили манкурти у нас в 2019 і відповідно отримали все обісцяне - "весняні посадки", мільярд дерев, в баньки х#йлу глянути , "смартфони для всіх пенсів", "ноути для всіх педагогів" ,розведення , шашлики, Чонгар ...."потужність" для тупорилих одним словам якщо.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:20 Ответить
В поляків така ж тяга вкидати у владу лайно як і у нас. Про ПіС у владі чув? Вони ж вміють тільки забороняти, розпалювати ненависть до сусідів і пиляти на держ закупівлях
показать весь комментарий
18.09.2025 09:25 Ответить
ПіСу до зелені по пилянню і заборонам ( одне закриття кордонів для всіх чоловіків чого варте) , як ботоксному до миротворця
показать весь комментарий
18.09.2025 09:39 Ответить
Польща краща за бідну Східну Європу в цілому. Поляки працьовитий народ із діловою хваткою. Напевно через єврейське минуле. Болгари часто скаржаться, що вступивши до ЄС країна збідніла. Справа не в ЄС, а в людях.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:45 Ответить
Ну це ви трохи перегнули. При всіх недоліках пшеків, вони одразу при першій можливості ломанулися в ЄС і НАТО. А не жували соплі і намагалися підлизатися до рашки. І економіку свою змогли відбудувати.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:07 Ответить
Лопату взяв? "Жертв "Волинського морду", відкопувать? Це ж найперше завдання Міністра Оборони будь-якої країни - "гроби поваплені" відкопувать...
показать весь комментарий
18.09.2025 09:26 Ответить
Він ще хоче перемогти УПА...

Це ж так легко. Це ж не дрони кацапські збивати. Чи приховувати порушення кацапами польського повітряного простору.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:44 Ответить
Нам потрібно обʼєднуватися з поляками в союз , попри не просту історію , прощати минулі образи.
бо по одному нас московити здолають, а разом ніколи
показать весь комментарий
18.09.2025 09:28 Ответить
Попробуй об'єднати лева і гієну .
показать весь комментарий
18.09.2025 09:36 Ответить
Захищали та абустраівалі расію леви, чи гієни?
показать весь комментарий
18.09.2025 09:44 Ответить
Так. Балто-Чорноморська смуга + Швеція, Фінляндія, Норвегія була б добрим альянсом. Але польська пиха заважає.

У поляків, як і у кацапів, коли вони трохи поліпшують свій матеріяльний добробут, починається хвороба "вєлічія" чи "кресуфф_всходніх" + бажання перемогти УПА, вояки якої вже 70 років спочивають у могилах.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:49 Ответить
Ну так Україна їм пробачила образи. А поляки Україні - ні.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:03 Ответить
Україна не пробачила, просто зеленський не знає історії України/Русі і не є носієм національного болю українців ,це інше...
Нам вдвох з поляками потрібно смиренно змиритися і простити інакше нам по одинці не вижити в світі зомбо мороку
показать весь комментарий
18.09.2025 11:21 Ответить
А навіщо зЄ знати історію України? Він знає історію дєда-нквдшника, КВк, маслякова і т д
показать весь комментарий
18.09.2025 11:33 Ответить
Може набереться досвіду - як збивати безпілотники Раші
показать весь комментарий
18.09.2025 10:14 Ответить
Цікаво, чи він не ціпенів при військовому привітанні)))
показать весь комментарий
18.09.2025 10:21 Ответить
Археолого-Потоковский-Чендріко-Пендрякович...вот так а не з двох тіко слів призвище складено..
показать весь комментарий
18.09.2025 11:40 Ответить
 
 