Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів, - Косіняк-Камиш

Індустрія дронів

Польща та Україна співпрацюватимуть у галузі дронів

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава співпрацюватиме із Києвом, зокрема, у сфері набуття навичок експлуатації БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок в експлуатації дронів. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних промислових ініціатив", - сказав він під час візиту до Києва.

"Ще одним питанням є покращення навичок наших військ на основі досвіду України", - додав міністр.

За словами Косіняка-Камиша, впровадження уроків, отриманих на новому полі бою, має вирішальне значення для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО загалом.

Читайте: Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш прибув до Києва. ФОТОрепортаж

безпілотник (4893) Польща (8963) Косіняк-Камиш Владислав (59)
допоки польські військові на реальному полі бою в Україні не навчаться - жодного толку не буде
угоди - до дупи
18.09.2025 12:34 Відповісти
ну куди вони без нас
18.09.2025 12:38 Відповісти
поляки теж, як і наші можновладці, майбутній час використовують вміло....!
18.09.2025 12:42 Відповісти
А чому вмісті з Польщею ЗРК Кільчень не робити, але пейси без особистої вигоди пальцем рухать не хотять, навіть в державних інтересах, і охорони країни!!!
18.09.2025 13:23 Відповісти
Ні-ні-ні, спочатку підписуємо документ, в якому Польща визнає винним за якусь там "резню" совок і його правонаступника. А потім вже будете покращувати навички. Бо як крокодил за дупу вкусив, так одразу прибігли.
18.09.2025 13:25 Відповісти
 
 