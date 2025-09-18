495 5
Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів, - Косіняк-Камиш
Індустрія дронів
Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава співпрацюватиме із Києвом, зокрема, у сфері набуття навичок експлуатації БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
"Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок в експлуатації дронів. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних промислових ініціатив", - сказав він під час візиту до Києва.
"Ще одним питанням є покращення навичок наших військ на основі досвіду України", - додав міністр.
За словами Косіняка-Камиша, впровадження уроків, отриманих на новому полі бою, має вирішальне значення для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО загалом.
