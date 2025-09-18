УКР
Новини Фото Візит польської делегації до України
1 980 20

Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув із візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він обговорить зі своїм українським колегою військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію.

До столиці прибула делегація Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.

Раніше про візит польської делегації на високому рівні до України заявляли в МЗС.

Читайте: Швеція терміново направляє до Польщі додаткові літаки та засоби ППО, - польське Міноборони

Міністр оборони Польщі прибув до Києва 18 вересня
Автор: 

візит (1668) Польща (8963) Косіняк-Камиш Владислав (59)
+8
показати весь коментар
18.09.2025 09:07 Відповісти
+5
Вітаємо польських друззів в Україні. Сподіваємося, провокативні прапорці армії крайової на мундирах відсутні. Наші народи мають бути разом у радості і горі. Орда цього дуже не хоче.
показати весь коментар
18.09.2025 09:06 Відповісти
+5
Це той мфністр оборони, у якого в армії впав бойовий дух, бо українці їздять в дорогих машинах?))) Поляки себе дуже переоцінюють, українці себе жахливо недооцінюють. Якби не ЄС Польща майже нічим не відрізнялась від України.
показати весь коментар
18.09.2025 09:11 Відповісти
Вітаємо польських друззів в Україні. Сподіваємося, провокативні прапорці армії крайової на мундирах відсутні. Наші народи мають бути разом у радості і горі. Орда цього дуже не хоче.
показати весь коментар
18.09.2025 09:06 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 09:07 Відповісти
Це той мфністр оборони, у якого в армії впав бойовий дух, бо українці їздять в дорогих машинах?))) Поляки себе дуже переоцінюють, українці себе жахливо недооцінюють. Якби не ЄС Польща майже нічим не відрізнялась від України.
показати весь коментар
18.09.2025 09:11 Відповісти
От якби, то ми б... недооцінюємо ми себе)
показати весь коментар
18.09.2025 09:18 Відповісти
Читати вмієм? Де написано про ми б?
показати весь коментар
18.09.2025 09:23 Відповісти
Це ваша окрема думка , так і скажіть . А щодо поляків , не лише ЄС - у них хватило клепу не вкидати у владу лайно , як це зробили манкурти у нас в 2019 і відповідно отримали все обісцяне - "весняні посадки", мільярд дерев, в баньки х#йлу глянути , "смартфони для всіх пенсів", "ноути для всіх педагогів" ,розведення , шашлики, Чонгар ...."потужність" для тупорилих одним словам якщо.
показати весь коментар
18.09.2025 09:20 Відповісти
В поляків така ж тяга вкидати у владу лайно як і у нас. Про ПіС у владі чув? Вони ж вміють тільки забороняти, розпалювати ненависть до сусідів і пиляти на держ закупівлях
показати весь коментар
18.09.2025 09:25 Відповісти
ПіСу до зелені по пилянню і заборонам ( одне закриття кордонів для всіх чоловіків чого варте) , як ботоксному до миротворця
показати весь коментар
18.09.2025 09:39 Відповісти
Польща краща за бідну Східну Європу в цілому. Поляки працьовитий народ із діловою хваткою. Напевно через єврейське минуле. Болгари часто скаржаться, що вступивши до ЄС країна збідніла. Справа не в ЄС, а в людях.
показати весь коментар
18.09.2025 09:45 Відповісти
Ну це ви трохи перегнули. При всіх недоліках пшеків, вони одразу при першій можливості ломанулися в ЄС і НАТО. А не жували соплі і намагалися підлизатися до рашки. І економіку свою змогли відбудувати.
показати весь коментар
18.09.2025 11:07 Відповісти
Лопату взяв? "Жертв "Волинського морду", відкопувать? Це ж найперше завдання Міністра Оборони будь-якої країни - "гроби поваплені" відкопувать...
показати весь коментар
18.09.2025 09:26 Відповісти
Він ще хоче перемогти УПА...

Це ж так легко. Це ж не дрони кацапські збивати. Чи приховувати порушення кацапами польського повітряного простору.
показати весь коментар
18.09.2025 09:44 Відповісти
Нам потрібно обʼєднуватися з поляками в союз , попри не просту історію , прощати минулі образи.
бо по одному нас московити здолають, а разом ніколи
показати весь коментар
18.09.2025 09:28 Відповісти
Попробуй об'єднати лева і гієну .
показати весь коментар
18.09.2025 09:36 Відповісти
Захищали та абустраівалі расію леви, чи гієни?
показати весь коментар
18.09.2025 09:44 Відповісти
Так. Балто-Чорноморська смуга + Швеція, Фінляндія, Норвегія була б добрим альянсом. Але польська пиха заважає.

У поляків, як і у кацапів, коли вони трохи поліпшують свій матеріяльний добробут, починається хвороба "вєлічія" чи "кресуфф_всходніх" + бажання перемогти УПА, вояки якої вже 70 років спочивають у могилах.
показати весь коментар
18.09.2025 09:49 Відповісти
Ну так Україна їм пробачила образи. А поляки Україні - ні.
показати весь коментар
18.09.2025 11:03 Відповісти
Може набереться досвіду - як збивати безпілотники Раші
показати весь коментар
18.09.2025 10:14 Відповісти
Цікаво, чи він не ціпенів при військовому привітанні)))
показати весь коментар
18.09.2025 10:21 Відповісти
 
 