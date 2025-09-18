Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув із візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він обговорить зі своїм українським колегою військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію.

До столиці прибула делегація Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.

Раніше про візит польської делегації на високому рівні до України заявляли в МЗС.

