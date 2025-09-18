Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш прибув до Києва. ФОТОрепортаж
Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув із візитом до Києва.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що він обговорить зі своїм українським колегою військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію.
До столиці прибула делегація Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.
Раніше про візит польської делегації на високому рівні до України заявляли в МЗС.
цяне - "весняні посадки", мільярд дерев, в баньки х#йлу глянути , "смартфони для всіх пенсів", "ноути для всіх педагогів" ,розведення , шашлики, Чонгар ...."потужність" для тупорилих одним словам якщо.
Це ж так легко. Це ж не дрони кацапські збивати. Чи приховувати порушення кацапами польського повітряного простору.
бо по одному нас московити здолають, а разом ніколи
У поляків, як і у кацапів, коли вони трохи поліпшують свій матеріяльний добробут, починається хвороба "вєлічія" чи "кресуфф_всходніх" + бажання перемогти УПА, вояки якої вже 70 років спочивають у могилах.