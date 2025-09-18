Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш прибыл в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он обсудит со своим украинским коллегой военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью.

В столицу прибыла делегация Министерства обороны и Вооруженных сил Польши.

Ранее о визите польской делегации на высоком уровне в Украину заявляли в МИД.

