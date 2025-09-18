РУС
Новости Фото Визит польской делегации в Украину
Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш прибыл в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он обсудит со своим украинским коллегой военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью.

В столицу прибыла делегация Министерства обороны и Вооруженных сил Польши.

Ранее о визите польской делегации на высоком уровне в Украину заявляли в МИД.

Читайте: Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО, - польское Минобороны

Министр обороны Польши прибыл в Киев 18 сентября

Автор: 

Вітаємо польських друззів в Україні. Сподіваємося, провокативні прапорці армії крайової на мундирах відсутні. Наші народи мають бути разом у радості і горі. Орда цього дуже не хоче.
18.09.2025 09:06 Ответить
18.09.2025 09:07 Ответить
Це той мфністр оборони, у якого в армії впав бойовий дух, бо українці їздять в дорогих машинах?))) Поляки себе дуже переоцінюють, українці себе жахливо недооцінюють. Якби не ЄС Польща майже нічим не відрізнялась від України.
18.09.2025 09:11 Ответить
От якби, то ми б... недооцінюємо ми себе)
18.09.2025 09:18 Ответить
Читати вмієм? Де написано про ми б?
18.09.2025 09:23 Ответить
Це ваша окрема думка , так і скажіть . А щодо поляків , не лише ЄС - у них хватило клепу не вкидати у владу лайно , як це зробили манкурти у нас в 2019 і відповідно отримали все обісцяне - "весняні посадки", мільярд дерев, в баньки х#йлу глянути , "смартфони для всіх пенсів", "ноути для всіх педагогів" ,розведення , шашлики, Чонгар ...."потужність" для тупорилих одним словам якщо.
18.09.2025 09:20 Ответить
В поляків така ж тяга вкидати у владу лайно як і у нас. Про ПіС у владі чув? Вони ж вміють тільки забороняти, розпалювати ненависть до сусідів і пиляти на держ закупівлях
18.09.2025 09:25 Ответить
Лопату взяв? "Жертв "Волинського морду", відкопувать? Це ж найперше завдання Міністра Оборони будь-якої країни - "гроби поваплені" відкопувать...
18.09.2025 09:26 Ответить
Нам потрібно обʼєднуватися з поляками в союз , попри не просту історію , прощати минулі образи.
бо по одному нас московити здолають, а разом ніколи
18.09.2025 09:28 Ответить
 
 