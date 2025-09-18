Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш прибыл в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что он обсудит со своим украинским коллегой военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью.
В столицу прибыла делегация Министерства обороны и Вооруженных сил Польши.
Ранее о визите польской делегации на высоком уровне в Украину заявляли в МИД.
цяне - "весняні посадки", мільярд дерев, в баньки х#йлу глянути , "смартфони для всіх пенсів", "ноути для всіх педагогів" ,розведення , шашлики, Чонгар ...."потужність" для тупорилих одним словам якщо.
бо по одному нас московити здолають, а разом ніколи