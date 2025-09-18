Украина и Польша усилят сотрудничество между предприятиями ОПК, - Шмыгаль

Украина и Польша усилят сотрудничество между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

"Будем усиливать сотрудничество между нашими оборонно-промышленными предприятиями. Украина является мировым лидером в сфере беспилотных систем, поэтому мы готовы развивать совместные проекты в направлении воздушных, морских, наземных, дронов, роботизированных систем, - сказал Шмыгаль.

Глава Минобороны Украины добавил, что еще один приоритет сотрудничества - баллистические ракеты, и искусственный интеллект должны быстрее интегрировать в современные технологии для совместной безопасности и сдерживания общего врага.

Также Шмыгаль отметил, что EUR43,7 млрд из программы SAFE поступят Польше. По словам министра, SAFE должен стать одним из ключевых механизмов для совместных оборонных проектов между Украиной и Польшей.

Кроме того, министры договорились об активизации работы в рамках Коалиции возможностей в рамках "Рамштайна", чтобы обеспечить как насущные потребности Вооруженных сил Украины, так и их долгосрочную модернизацию.

"Польша является лидером коалиции бронетехники, участником в коалиции дронов и разминирования, поэтому мы рассчитываем на активное участие и ускорение оказания помощи в этих направлениях", - добавил Шмыгаль.

