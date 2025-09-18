УКР
Україна зможе застосовувати до 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Шмигаль

Індустрія дронів

шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що вже найближчим часом країна зможе застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для перехоплення російських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч - це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна може швидко забезпечити випуск потрібної кількості дронів, проте ключовим є достатня кількість наземних комплексів управління, радарів та елементів, що використовують штучний інтелект для наведення.

Міністр підкреслив, що дрони-перехоплювачі - лише частина великої екосистеми, яка включає РЕБ-системи, радари та інші компоненти.

+14
Секретна інфа - там наднизький профіль польоту, але не врахували що в нас недавно з'явився мільярд дерев, то чіпляються об гілки. Дерева ж високі, гарні, як годиться. Доведеться перероблювати систему, то ще років 2-3, максимум 5.
18.09.2025 14:33 Відповісти
+9
Це Шмигаль ще через вроджену скромність про квантові зорельоти не згадав.
18.09.2025 14:32 Відповісти
+7
А шо Фламинги?
По 7 штук на день?
Не боліють?
18.09.2025 14:29 Відповісти
Ага, шо не дерево, то сосна корабельна
18.09.2025 14:40 Відповісти
Потрібні зенітні ракети проти дронів, або дрони літакового типу з двома двигунами. Не встигають ці 1000 дронів по швидкості за цілями, великий відсоток цілей проходить нашу зону ППО. Потрібні або ракети або значно швидші дрони!
18.09.2025 15:29 Відповісти
Так Фламінгі, вони ж по болотах?!
Чи там скумбрія по 8 злетіти не дає?
18.09.2025 14:56 Відповісти
Зачекайте, кіношна контора ще працює над новим CGI. А там може нарід і забуде, буде радіти 10000 атомних бімб "Товстий Пінгвін".
18.09.2025 14:37 Відповісти
Мендичу не до Фламінго - йому треба сраку ховати - ПАРТНЕРИ слідкують як вовка відмазує дружбана та себе самого на тих плівках ховає...
18.09.2025 15:21 Відповісти
Так "зможе застосовувати", чи "нам треба мати"?
18.09.2025 14:30 Відповісти
😂
18.09.2025 14:43 Відповісти
Може... Зможе...
"«Ну, не шмогла я, не шмогла!» (с)
18.09.2025 14:32 Відповісти
Спочатку зробіть , а тоді піартесь.
18.09.2025 14:35 Відповісти
Шможе
18.09.2025 14:35 Відповісти
Зможе. Колись і зірку смерті зможе. Але не з вами.
18.09.2025 14:35 Відповісти
гої всі в локшині, можемо експортувати в італію локшину
18.09.2025 14:36 Відповісти
Найблизчім часом? 1000 штук? Із лісу з мільоном дерев? Паляфламібіта...
18.09.2025 14:39 Відповісти
зможе...а коли ?!!! ...
18.09.2025 14:42 Відповісти
"паляниці" брехли."фламінго"- брехали, знову брешуть .В Україні при владі "зелена брехня"
18.09.2025 14:43 Відповісти
володар компанії та президент "компанії -виробника Фламінго"- кіношнодизнайнерські специ - ААА !!! КАК ВАМ БУРАТІНАРІЙ ЖЖЬОТ!!!
18.09.2025 15:24 Відповісти
Давайте вже з преЗедентом гундосьте черговий супер проєкт - тіпа, лазерні чи квантово-термоядерні перехоплювачі!
Для вашого лохторату зайде...
18.09.2025 14:44 Відповісти
Менше балакати, більше працювати?
Це явно не девіз цього міністра.
18.09.2025 14:46 Відповісти
УКРАЇНСЬКА ВЛАДА МОЖЕ ТІЛЬКИ ******** 1000 РАЗ НА ДОБУ - все решта не про українську владу
18.09.2025 14:48 Відповісти
Щось я не зрозумів. Шмигать точно Міністр оборони України? Може пресс-аташе МО? Бо його роботи не видно, тільки одни побрехеньки.
18.09.2025 14:51 Відповісти
Це він Зельцману розказує, чи нам?
18.09.2025 14:57 Відповісти
Шмигаль, пропоную замовити в лісництві 2000 дронів на добу. Нехай зберуть лісників, закупити гвіздків та молотків і нехай клепають.
18.09.2025 15:03 Відповісти
БЛА-БЛА-ПУЙ
18.09.2025 15:13 Відповісти
 
 