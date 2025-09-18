Україна зможе застосовувати до 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Шмигаль

Індустрія дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що вже найближчим часом країна зможе застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для перехоплення російських безпілотників.

"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч - це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна може швидко забезпечити випуск потрібної кількості дронів, проте ключовим є достатня кількість наземних комплексів управління, радарів та елементів, що використовують штучний інтелект для наведення.

Міністр підкреслив, що дрони-перехоплювачі - лише частина великої екосистеми, яка включає РЕБ-системи, радари та інші компоненти.

