Україна зможе застосовувати до 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Шмигаль
Індустрія дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що вже найближчим часом країна зможе застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для перехоплення російських безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч - це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів", - сказав Шмигаль.
За його словами, Україна може швидко забезпечити випуск потрібної кількості дронів, проте ключовим є достатня кількість наземних комплексів управління, радарів та елементів, що використовують штучний інтелект для наведення.
Міністр підкреслив, що дрони-перехоплювачі - лише частина великої екосистеми, яка включає РЕБ-системи, радари та інші компоненти.
