1 042 27

Украина сможет применять до 1000 дронов-перехватчиков в сутки, - Шмыгаль

Индустрия дронов

шмигаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшее время страна сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для перехвата российских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поставили себе цель 1000 дронов. Это не просто цель, это необходимость, чтобы эффективно сбивать все российские дроны. Мы понимаем, что 800 дронов за ночь - это тот уровень, который РФ уже продемонстрировала на практике. Соответственно, нам надо иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина может быстро обеспечить выпуск нужного количества дронов, однако ключевым является достаточное количество наземных комплексов управления, радаров и элементов, использующих искусственный интеллект для наведения.

Министр подчеркнул, что дроны-перехватчики - лишь часть большой экосистемы, которая включает РЭБ-системы, радары и другие компоненты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша создают совместную группу по беспилотникам, - Шмыгаль

Автор: 

дроны (4701) Шмыгаль Денис (2856)
+14
Секретна інфа - там наднизький профіль польоту, але не врахували що в нас недавно з'явився мільярд дерев, то чіпляються об гілки. Дерева ж високі, гарні, як годиться. Доведеться перероблювати систему, то ще років 2-3, максимум 5.
18.09.2025 14:33 Ответить
+9
Це Шмигаль ще через вроджену скромність про квантові зорельоти не згадав.
18.09.2025 14:32 Ответить
+7
А шо Фламинги?
По 7 штук на день?
Не боліють?
18.09.2025 14:29 Ответить
А шо Фламинги?
По 7 штук на день?
Не боліють?
18.09.2025 14:29 Ответить
Секретна інфа - там наднизький профіль польоту, але не врахували що в нас недавно з'явився мільярд дерев, то чіпляються об гілки. Дерева ж високі, гарні, як годиться. Доведеться перероблювати систему, то ще років 2-3, максимум 5.
18.09.2025 14:33 Ответить
Ага, шо не дерево, то сосна корабельна
18.09.2025 14:40 Ответить
Потрібні зенітні ракети проти дронів, або дрони літакового типу з двома двигунами. Не встигають ці 1000 дронів по швидкості за цілями, великий відсоток цілей проходить нашу зону ППО. Потрібні або ракети або значно швидші дрони!
18.09.2025 15:29 Ответить
Так Фламінгі, вони ж по болотах?!
Чи там скумбрія по 8 злетіти не дає?
18.09.2025 14:56 Ответить
Зачекайте, кіношна контора ще працює над новим CGI. А там може нарід і забуде, буде радіти 10000 атомних бімб "Товстий Пінгвін".
18.09.2025 14:37 Ответить
Мендичу не до Фламінго - йому треба сраку ховати - ПАРТНЕРИ слідкують як вовка відмазує дружбана та себе самого на тих плівках ховає...
показать весь комментарий
Так "зможе застосовувати", чи "нам треба мати"?
показать весь комментарий
Це Шмигаль ще через вроджену скромність про квантові зорельоти не згадав.
18.09.2025 14:32 Ответить
😂
18.09.2025 14:43 Ответить
Може... Зможе...
"«Ну, не шмогла я, не шмогла!» (с)
18.09.2025 14:32 Ответить
Спочатку зробіть , а тоді піартесь.
18.09.2025 14:35 Ответить
Україна зможе застосовувати до 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3574809

Шможе
18.09.2025 14:35 Ответить
Зможе. Колись і зірку смерті зможе. Але не з вами.
18.09.2025 14:35 Ответить
гої всі в локшині, можемо експортувати в італію локшину
18.09.2025 14:36 Ответить
Найблизчім часом? 1000 штук? Із лісу з мільоном дерев? Паляфламібіта...
18.09.2025 14:39 Ответить
зможе...а коли ?!!! ...
18.09.2025 14:42 Ответить
"паляниці" брехли."фламінго"- брехали, знову брешуть .В Україні при владі "зелена брехня"
18.09.2025 14:43 Ответить
володар компанії та президент "компанії -виробника Фламінго"- кіношнодизнайнерські специ - ААА !!! КАК ВАМ БУРАТІНАРІЙ ЖЖЬОТ!!!
18.09.2025 15:24 Ответить
Давайте вже з преЗедентом гундосьте черговий супер проєкт - тіпа, лазерні чи квантово-термоядерні перехоплювачі!
Для вашого лохторату зайде...
18.09.2025 14:44 Ответить
Менше балакати, більше працювати?
Це явно не девіз цього міністра.
18.09.2025 14:46 Ответить
УКРАЇНСЬКА ВЛАДА МОЖЕ ТІЛЬКИ ******** 1000 РАЗ НА ДОБУ - все решта не про українську владу
18.09.2025 14:48 Ответить
Щось я не зрозумів. Шмигать точно Міністр оборони України? Може пресс-аташе МО? Бо його роботи не видно, тільки одни побрехеньки.
18.09.2025 14:51 Ответить
Це він Зельцману розказує, чи нам?
18.09.2025 14:57 Ответить
Шмигаль, пропоную замовити в лісництві 2000 дронів на добу. Нехай зберуть лісників, закупити гвіздків та молотків і нехай клепають.
18.09.2025 15:03 Ответить
БЛА-БЛА-ПУЙ
18.09.2025 15:13 Ответить
 
 