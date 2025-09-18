Украина сможет применять до 1000 дронов-перехватчиков в сутки, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшее время страна сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для перехвата российских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поставили себе цель 1000 дронов. Это не просто цель, это необходимость, чтобы эффективно сбивать все российские дроны. Мы понимаем, что 800 дронов за ночь - это тот уровень, который РФ уже продемонстрировала на практике. Соответственно, нам надо иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина может быстро обеспечить выпуск нужного количества дронов, однако ключевым является достаточное количество наземных комплексов управления, радаров и элементов, использующих искусственный интеллект для наведения.

Министр подчеркнул, что дроны-перехватчики - лишь часть большой экосистемы, которая включает РЭБ-системы, радары и другие компоненты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша создают совместную группу по беспилотникам, - Шмыгаль