Шмигаль обговорив із делегацією Конгресу США допомогу Україні за механізмом PURL та дронову угоду. ФОТО

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся в Києві зі двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони, зокрема, обговорили підготовку до підписання між президентами України та США угоди про виробництво та продаж безпілотників.

Про це очільник оборонного відомства повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав честь зустрітися у Києві з двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з членами Палати представників Майклом Тернером та Євгеном Віндманом. У центрі розмови – підтримка України", - розповів Шмигаль.

Шмигаль та Конгресмени

Міністр подякував США за системну допомогу на шляху до тривалого й справедливого миру. Також Шмигаль відзначив вагомі внески уряду США, які рятують життя українців, зокрема передачу систем Patriot.

Сторони обговорили закупівлю озброєння для України за механізмом PURL.

"Окремо наголосив на важливості збереження санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для фінансування підтримки України", - розповів глава Міноборони.

Окрім цього, українська та американська сторони торкнулися питання підготовки до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників.

Це саме той Шмигаль, котрим як керував так й керує ЄРМАК ! Саме та ригобанда , котра мародерила усі роки вторгнення й посадили зараз у схованку до РНБО намародерившго для них УМЄРОВА
22.09.2025 22:44 Відповісти
Щоб залякати всіх, хто насмілився розслідувати корупцію Зеленського, пси Малюка і Кравченка два місяці тримають за гратами НАБУшника та його літнього батька. Тварини Зеленського ламали сина, фізично знущаючись з хворого 65-ти річного батька. Повторюся, допоки українці тримають фронт, Зеленський за їх спинами будує корупційну малоросію" Джерело: https://censor.net/ua/n3575589
22.09.2025 23:28 Відповісти
Програми для дронів поки що потрібні США. CNN недавно показало тренування американських солдатів з FPV. За це дядя Сем дать Україні потужний собачій пеніс.
22.09.2025 22:50 Відповісти
Мабуть, і міндіч з аброхамієм сиділи поруч, з макетом ракети ФЛАМІНГО??! Гроші їм просто необхідні, без них, просто фламінго якесь виходить!
