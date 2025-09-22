Шмигаль обговорив із делегацією Конгресу США допомогу Україні за механізмом PURL та дронову угоду. ФОТО

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся в Києві зі двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони, зокрема, обговорили підготовку до підписання між президентами України та США угоди про виробництво та продаж безпілотників.

Про це очільник оборонного відомства повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав честь зустрітися у Києві з двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з членами Палати представників Майклом Тернером та Євгеном Віндманом. У центрі розмови – підтримка України", - розповів Шмигаль.

Міністр подякував США за системну допомогу на шляху до тривалого й справедливого миру. Також Шмигаль відзначив вагомі внески уряду США, які рятують життя українців, зокрема передачу систем Patriot.

Сторони обговорили закупівлю озброєння для України за механізмом PURL.

"Окремо наголосив на важливості збереження санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для фінансування підтримки України", - розповів глава Міноборони.

Окрім цього, українська та американська сторони торкнулися питання підготовки до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників.

