Шмигаль і єврокомісар Домбровскіс обговорили фінансування оборонних потреб України та конфіскацію заморожених активів РФ

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

"Велику увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE - оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, до якої долучилися вже 19 країн. Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК", - йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль і Домбровскіс обговорили фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. Зазначається, що наступний транш Україна очікує вже в жовтні.

"Важливе питання - конфіскація заморожених російських активів. Кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України.

Крім того, порушили тему подальшого послаблення воєнної машини росії. ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження. Разом посилюємо стійкість України та безпеку Європи", - додав глава Міноборони.

