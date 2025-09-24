УКР
Шмигаль і єврокомісар Домбровскіс обговорили фінансування оборонних потреб України та конфіскацію заморожених активів РФ

Шмигаль зустрівся із єврокомісаром Домбровскісом

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Велику увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE - оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, до якої долучилися вже 19 країн. Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК", - йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль і Домбровскіс обговорили фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. Зазначається, що наступний транш Україна очікує вже в жовтні.

Також читайте: ЄС розглядає "креативний" спосіб передати Україні заморожені росактиви, замінивши гроші на векселі, - ЗМІ

"Важливе питання - конфіскація заморожених російських активів. Кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України.

Крім того, порушили тему подальшого послаблення воєнної машини росії. ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження. Разом посилюємо стійкість України та безпеку Європи", - додав глава Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обговорив із делегацією Конгресу США допомогу Україні за механізмом PURL та дронову угоду. ФОТО

Домбровскіс Валдіс (119) Шмигаль Денис (4822) заморожені активи (633)
тре туди умєрова та рєзнікова. вони знають як бабло розподілити. та й міндіч теж спєц ще той....
показати весь коментар
24.09.2025 19:26 Відповісти
обговорили, проговорили, підговорили, заговорили, приговорили, недоговорили, наговорили, договорили, поговорили... Іншими словами - ППР: *********-********* і розійшлись.
показати весь коментар
24.09.2025 19:30 Відповісти
 
 