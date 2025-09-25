Німеччина погодилась обговорювати план використання 200 млрд євро заморожених російських активів для України, - Reuters

Німеччина вперше відкрито погодилася на обговорення плану Європейського Союзу, який передбачає надання Україні доступу до 200 млрд євро, що зараз зберігаються у бельгійському депозитарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на урядове джерело Reuters.

Як зазначається, ЄС пропонує замінити заморожені російські активи облігаціями, гарантованими Союзом, а виручені кошти спрямувати на підтримку України. Раніше ЄС використовував лише відсотки від цих активів, заблокованих після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Питання стане ключовим під час неформального саміту ЄС у Копенгагені наступного тижня, особливо на тлі невизначеності з боку США, де адміністрація Дональда Трампа відкладає ухвалення нових зобов’язань щодо України.

