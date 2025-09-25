Минстратегпром официально прекратил свою работу

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с 25 сентября прекращает выполнение своих функций и полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2025 г. № 905 "Некоторые вопросы деятельности Министерства обороны", пунктом 121 Порядка осуществления мероприятий, связанных с образованием, реорганизацией или ликвидацией министерств, других центральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 октября 2011 г. № 1074 в связи с истечением 60-дневного срока с момента вступления в силу решения Кабинета Министров Украины о ликвидации Минстратегпрома, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с 25 сентября

Правопреемником функций, полномочий, имущества, прав и обязанностей Минстратегпрома является Министерство обороны Украины.

Напомним, Кабинет Министров Украины 21 июля принял решение о ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

