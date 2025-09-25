РУС
Новости Правительтво ликвидировало Минстратегпром
Минстратегпром официально прекратил свою работу

Минстратегпром официально прекратил свою работу 25 сентября

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с 25 сентября прекращает выполнение своих функций и полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2025 г. № 905 "Некоторые вопросы деятельности Министерства обороны", пунктом 121 Порядка осуществления мероприятий, связанных с образованием, реорганизацией или ликвидацией министерств, других центральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 октября 2011 г. № 1074 в связи с истечением 60-дневного срока с момента вступления в силу решения Кабинета Министров Украины о ликвидации Минстратегпрома, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с 25 сентября

Правопреемником функций, полномочий, имущества, прав и обязанностей Минстратегпрома является Министерство обороны Украины.

Напомним, Кабинет Министров Украины 21 июля принял решение о ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Минстратегпром официально прекратил свою работу 25 сентября

Кабмин (14121) Минстратегпром (64)
Топ комментарии
+3
Стратєги наказали довго жити
25.09.2025 15:28
+3
"Роги і копита" зачинили, товариша Фунта потягнуть "за роги" до відповідальності чи все таки "тихенько в ліс"?
25.09.2025 15:40
+2
можно 50% наших министерств посакращать-никто и не заметит....
25.09.2025 15:33
Офіціально, промисловість України припиняє своє існування..
25.09.2025 15:28
В 2020 році створили цей непотріб, наплодили ледацюг, вкрали купу грошей, а тепер замести сліди і перекласти головняк на МО
25.09.2025 16:45
Стратєги наказали довго жити
25.09.2025 15:28
Стратегія накачала бюджетного бабла по кішенях та сдохла.
25.09.2025 15:55
можно 50% наших министерств посакращать-никто и не заметит....
25.09.2025 15:33
А в нас таке міністерство було?
А тепер весь список міністерств.
25.09.2025 15:33
з стратегією розібрались, бюджет повністю оприходували. на зміну йому засноване "міністерство з питань тактичних галузей промисловості України" з відповідним фінансуванням.
25.09.2025 15:37
"Роги і копита" зачинили, товариша Фунта потягнуть "за роги" до відповідальності чи все таки "тихенько в ліс"?
25.09.2025 15:40
є одна ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ - Фунта посадили

а сметаніна і камишіна - НІ !
25.09.2025 15:52
25.09.2025 15:58
Віримо, що усі звільнені працовніки отримали належну вихідну допомогу - по 10 посадових окладів!
25.09.2025 15:49
це що було ? )))

випустили браковані міни та снаряди ..

гниду сметаніна перевели на іншу посаду .. контору "Рога и копыта" - закрыли ))))))))))))))))
25.09.2025 15:51
Міністерство незрозуміло чого нарешті прикрили.
25.09.2025 16:19
 
 