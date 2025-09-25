УКР
Новини Уряд ліквідував Мінстратегпром
754 13

Мінстратегпром офіційно припинив свою роботу

Мінстратегпром офіційно припинив свою роботу 25 вересня

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України із 25 вересня припиняє виконання своїх функцій і повноважень.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2025 р. № 905 "Деякі питання діяльності Міністерства оборони", пункту 121 Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1074 у зв’язку із спливом 60-денного строку з моменту набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України щодо ліквідації Мінстратегпрому, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з 25 вересня 2025 року припиняє здійснення своїх функцій і повноважень", - йдеться в повідомленні.

Правонаступником функцій, повноважень, майна, прав та обов’язків Мінстратегпрому є Міністерство оборони України.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 21 липня ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Кабмін (14386) Мінстратегпром (140)
+3
Стратєги наказали довго жити
25.09.2025 15:28 Відповісти
+3
"Роги і копита" зачинили, товариша Фунта потягнуть "за роги" до відповідальності чи все таки "тихенько в ліс"?
25.09.2025 15:40 Відповісти
+2
можно 50% наших министерств посакращать-никто и не заметит....
25.09.2025 15:33 Відповісти
Офіціально, промисловість України припиняє своє існування..
25.09.2025 15:28 Відповісти
В 2020 році створили цей непотріб, наплодили ледацюг, вкрали купу грошей, а тепер замести сліди і перекласти головняк на МО
25.09.2025 16:45 Відповісти
Стратєги наказали довго жити
25.09.2025 15:28 Відповісти
Стратегія накачала бюджетного бабла по кішенях та сдохла.
25.09.2025 15:55 Відповісти
можно 50% наших министерств посакращать-никто и не заметит....
25.09.2025 15:33 Відповісти
А в нас таке міністерство було?
А тепер весь список міністерств.
25.09.2025 15:33 Відповісти
з стратегією розібрались, бюджет повністю оприходували. на зміну йому засноване "міністерство з питань тактичних галузей промисловості України" з відповідним фінансуванням.
25.09.2025 15:37 Відповісти
"Роги і копита" зачинили, товариша Фунта потягнуть "за роги" до відповідальності чи все таки "тихенько в ліс"?
25.09.2025 15:40 Відповісти
є одна ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ - Фунта посадили

а сметаніна і камишіна - НІ !
25.09.2025 15:52 Відповісти
25.09.2025 15:58 Відповісти
Віримо, що усі звільнені працовніки отримали належну вихідну допомогу - по 10 посадових окладів!
25.09.2025 15:49 Відповісти
це що було ? )))

випустили браковані міни та снаряди ..

гниду сметаніна перевели на іншу посаду .. контору "Рога и копыта" - закрыли ))))))))))))))))
25.09.2025 15:51 Відповісти
Міністерство незрозуміло чого нарешті прикрили.
25.09.2025 16:19 Відповісти
 
 