Мінстратегпром офіційно припинив свою роботу

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України із 25 вересня припиняє виконання своїх функцій і повноважень.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2025 р. № 905 "Деякі питання діяльності Міністерства оборони", пункту 121 Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1074 у зв’язку із спливом 60-денного строку з моменту набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України щодо ліквідації Мінстратегпрому, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з 25 вересня 2025 року припиняє здійснення своїх функцій і повноважень", - йдеться в повідомленні.

Правонаступником функцій, повноважень, майна, прав та обов’язків Мінстратегпрому є Міністерство оборони України.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 21 липня ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

