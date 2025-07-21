Уряд ліквідував Мінстратегпром: його функції передано Міноборони
Кабінет Міністрів України 21 липня ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, віднині його функції, майно та повноваження передаються Міністерству оборони.
Для проведення ліквідації створено відповідну комісію. Оновлене Положення про Міноборони визначає його як головний орган виконавчої влади, що відповідає не лише за оборону, а й за реалізацію державної промислової, військово-промислової, авіабудівної та космічної політики.
Таким чином, Міністерство оборони отримує повноваження у сфері оборонно-промислового комплексу та відповідатиме за стратегічні напрямки розвитку оборонних технологій і виробництв у мирний час та в умовах війни.
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😒 Прикро, але треба визнати: Україна відстала від ворога у використанні дронів на оптоволокні.
На жаль, у сфері технологій держава завжди буде на крок позаду. Занадто повільні процедури, забюрократизовані закупівлі, вічна нестача часу. А війна не чекає. Військові технології стрімко змінюються.
👉 Єдиний вихід - підтримка волонтерів. Саме вони здатні швидко, без зайвих папірців, доставляти на фронт новітні розробки й бомбічеські сюрпризи для окупантів. 💥
😨 І ми так спішили, що навіть пропустили звіт за першу тисячу "пташок на прив'язі".
А тим часом - увага! - ми вже передали на фронт 1215 дронів на оптоволокні.
Ці пташки - стійкі до РЕБ, надійні, ідеальні для передової.
Так, звіт трохи запізнився. Але цифра красива, чи не так?
❗ Донать! Бо більше дронів = більше "вибухових подарунків" просто на голови оркам.
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Витрачено (розкрадено) мільярди гривень.
Результату НУЛЬ!
Тепер розформовують та всі кінці у воду.
Це знов про детектор дронів Аспірин-2. Знаєте, цей проєкт став для нас такою своєрідною зоною психологічного розвантаження, адже решта роботи достатньо монотонна та рутинна, а розробка пристрою - це нові емоції та нові виклики.
І от, по-перше, детектор успішно пройшов дуже багато тестів. Як силами команди розробників, так і військовослужбовцями та експертами. Це вже не просто "шанси у пристрою є", це вже стійка впевненість у його ефективності.
По-друге, і це вже офіційно - за три місяці ми отримаємо першу передсерійну тестову партію у 100 штук. А серійне виробництво розпочнеться за 4-5 тижнів. І коли я кажу про серійне виробництво - я кажу про багато сотень пристроїв на місяць, кожен місяць.
А по-третє, і це найбільш мене особисто вразило - у пристрою зʼявився мобільний додаток. Вже не потрібно роздивлятись на маленькому екрані! Вже можна отримати детальну інформацію, змінити налаштування, а згодом це й налаштувати повідомлення про загрози на смартгодинник - все це вже можна робити на смартфоні. Якась фантастика
І повертаючись до "як придбати"... відповідь не змінилася.
Цей проєкт фінансуєте ви своїми донатами, це проєкт фінансує Петро Порошенко своїми сплатами рахунків. Ми виготовимо стільки пристроїв, скільки зможемо профінансувати. Бо наша мета - спробувати дати нашим воїнам додаткові шанси на порятунок, бо для нас це найголовніша частина нашої роботи. І будемо розподіляти пристрої серед своїх "підшефних" бригад, полків та батальйонів.
А це... це майже всі ЗСУ.
І от ваш донат, будь-який: тут не буває "маленьких" - він допоможе виготовити ще пристрої. І ваш комент під дописом, уподобайка чи репост - вони також допоможуть! А це все означає - більше пристроїв та більше шансів для НАШИХ.
❗ Донать! Бо більше дронів = більше "вибухових подарунків" просто на голови оркам.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
34 роки розкрадання та дерибану Неньки.
34 роки знущань над народом.
34 роки надії на нове.
34 роки віри в майбутнє... Ось воно, воно прийшло, воно настало.
Кожен президент, кожен уряд крали, паплюжили закони, переписували Конституцію, плювали на неї ж.
Кожен, хто ломився у владу, йшов туди, аби зберегти свій бізнес та примножити статки.
Кожен привладний злидень ставав багатієм.
Кожен, хто ставав горою за народ, гинув при загадкових обставинах.
І це, що ми зараз маємо, саме і є результат усього цього безладу. Безлад на часі взагалі безмежний, але має бути кордон усього цього. Страшно тільки уявити, який саме він, цей кордон.
Кравчук так собі, не вашим не нашим, усе якби небуть йшло.
Кучма, два строки бездіяльності. Результатом якої стало повне знищення централізованого сільського господарства та промисловості.
Ющенко, ніхто. Нічого не зміг зробити.
Януковощ - взагалі чорна сторінка історії України.
Порошенко, щось робив. Армія почала підійматись ВПК почав працювати. Так, продавав зброю, та і купував нову, що і допомогло нам стримати навалу в перші дні. Але часу для планів було замало, бо нарід вирішив поржати.
Зеленський - пусте місце, але в історію увійшов як Великий Боневтік з мільярдом дерев та мільйоном дронів.
Що далі?
А далі Україну розірвуть просто. рашку вишвирнуть звідси і будуть Ненькою керувати усілякі руді кловани, через своїх маріонеток.
А може так і краще буде, ми цього заслуговуємо, коли в головах більшості - "попріколу"...
Але, Слава ЗСУ!