Уряд ліквідував Мінстратегпром: його функції передано Міноборони

Кабінет Міністрів України 21 липня ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, віднині його функції, майно та повноваження передаються Міністерству оборони.

Для проведення ліквідації створено відповідну комісію. Оновлене Положення про Міноборони визначає його як головний орган виконавчої влади, що відповідає не лише за оборону, а й за реалізацію державної промислової, військово-промислової, авіабудівної та космічної політики.

Таким чином, Міністерство оборони отримує повноваження у сфері оборонно-промислового комплексу та відповідатиме за стратегічні напрямки розвитку оборонних технологій і виробництв у мирний час та в умовах війни.

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