Правительство ликвидировало Минстратегпром: его функции переданы Минобороны

Кабинет Министров Украины 21 июля принял решение о ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне его функции, имущество и полномочия передаются Министерству обороны.

Для проведения ликвидации создана соответствующая комиссия. Обновленное Положение о Минобороны определяет его как главный орган исполнительной власти, отвечающий не только за оборону, но и за реализацию государственной промышленной, военно-промышленной, авиастроительной и космической политики.

Таким образом, Министерство обороны получает полномочия в сфере оборонно-промышленного комплекса и будет отвечать за стратегические направления развития оборонных технологий и производств в мирное время и в условиях войны.

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